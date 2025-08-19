El impactante momento en que un auto entra a restaurante y sorprende a influencers

Un par de influencers se han vuelto virales en redes sociales después de que captaron el preciso momento en dónde un auto entra a un restaurante, destruyendo parte del local en dónde se encontraban e hiriendo a los dos creadores de contenido. Patrick Blackwood y Nina Santiago, protagonistas del video, se encontraban grabando un video para YouTube cuando ocurrió el incidente.

Patrick Blackwood y Nina Santiago, son dos creadores de contenido de Estados Unidos que se han vuelto virales después de su último video, y es que, lo que debería ser un contenido relacionado a comida y plática; terminó en un accidente automovilístico que sorprendió al público. Esto se debe principalmente a que los dos participantes se encontraban en un restaurante cuando un auto los golpeó, atravesando la ventana del establecimiento.

AUTO CHOCA CONTRA RESTAURANTE Y GOLPEA A INFLUENCERS

En el video compartido por los influencers, Patrick y Nina se encontraban grabando contenido sobre una experiencia gastronómica en el restaurante Cuvee´s Culinary Creations en Estados Unidos. Mientras los dos creadores comían y compartían algunos comentarios; un auto perdió el control y se estrelló contra el ventanal del establecimiento, provocando que los vidrios se rompieran y los dos youtubers fueran lanzados.

Food reviewers NinaUnrated and Patrick Blackwood were involved in a crash while filming. pic.twitter.com/kqAigGqThi — Pop Crave (@PopCrave) August 18, 2025

Este momento quedó captado en video y rápidamente fue compartido en redes sociales, dónde usuarios se preguntaban sobre la salud de los influencers. Sin embargo; fue en el mismo video publicado en YouTube en dónde se mostró a los creadores asistir al hospital y hablar más al respecto de sus heridas y los hechos ocurridos durante ese mismo día.

De igual manera, Patrick y Nina usaron sus cuentas oficiales de Instagram para compartir fotos de sus heridas, además de hablar sobre el incidente. Ambos influencers explicaron que tras el incidente fueron transportados rápidamente a un hospital cercano en dónde recibieron atención médica y estuvieron bajo observación.

¿QUÉ PASÓ CON EL CONDUCTOR DEL AUTO QUE CHOCÓ CONTRA EL RESTAURANTE?

De acuerdo con medios locales, las autoridades de Houston se encuentran investigando las causas que llevaron a que el auto perdiera el control, además de la salud del propietario del vehículo; el cuál hasta el momento no se ha revelado su identidad. Por otro lado; Cuvee´s Culinary Creations, lugar del incidente compartieron una historia en Instagram para informar que todo estaba bien.