Influencer de Nogales es amenazado por denunciar peleas de perros en CDMX

Jesús Alberto Velásquez es un influencer de Nogales mejor conocido como "La Ranita de Nogales"; este hombre usó sus cuentas para poder denunciar públicamente que fue amenazado por un grupo armado que llegó a su domicilio en Nogales, Sonora. La acción de los delincuentes surgió como respuesta después de que Jesús denunciara peleas de perros clandestinas dentro de la CDMX.

El activista y empresario, se ha convertido en una voz nacional e internacional en la defensa de los derechos de los animales, su contenido le ha ganado 4 millones de seguidores y una gran difusión. Esto permitió que la denuncia realizada por el influencer de Nogales se volviera rápidamente viral; permitiendo contar los hechos que sufrió por parte de los delincuentes.

AMENAZAN A INFLUENCER DE NOGALES POR DENUNCIAR PELEAS DE PERROS

Jesús Alberto usó sus redes sociales para explicar sobre la amenaza que sufrió tras denunciar peleas de perros dentro de la capital del país. El influencer de Nogales comentó que los hechos ocurrieron el pasado domingo 10 de agosto alrededor de las 16:30 horas; fue en este espacio el momento en dónde varias personas armadas llegaron a su casa campestre.

Según lo comentado por Jesús, las personas procedían del Estado de México (Edomex), aunque no usaron sus armas para intimidar de manera directa; su presencia fue necesaria para que el influencer de Nogales y su familia temieran por su seguridad. Inmediatamente Jesús realizó una llamada al número de emergencias para reportar el incidente.

Jesús se ha dedicado los últimos meses para combatir las peleas de perros clandestinas, según sus publicaciones en redes sociales; su trabajo ha llevado a la desarticulación de al menos dos bandas dedicadas a estos delitos. Esto ha generado molestia entre las personas que lucran con dicha actividad; según el influencer de Nogales, las personas que visitaron su hogar forman parte de esos grupos y buscaban intimidarlo.

¿QUIÉN ES JESÚS ALBERTO VELÁSQUEZ?

Jesús Alberto Velásquez, conocido en redes sociales como "La Ranita de Nogales", es un empresario del sector aduanal que dejó su actividad para dedicarse a la defensa de los animales. Se ha hecho conocido por denunciar casos de maltrato contra perros, gatos, ardillas y otras especies, lo que le ha dado reconocimiento a nivel nacional e internacional.