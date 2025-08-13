  • 24° C
Sonora

Bazar Escolar Sonora 2025: fecha, horario y ubicación de la venta de útiles a bajo costo

Este programa busca apoyar a las familias sonorenses para la adquisición de los materiales educativos previo al regreso a clases de los estudiantes

Ago. 13, 2025
Conoce la fecha, horario y ubicación del Bazar Escolar Sonora. Foto: Gob de Sonora
Conoce la fecha, horario y ubicación del Bazar Escolar Sonora. Foto: Gob de Sonora

El Bazar Escolar Sonora es un programa impulsado por el gobierno de la Entidad que tiene cómo fin dar acceso a los útiles escolares solicitados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) previo al regreso a clases. Dentro de este espacio; los tutores podrán obtener materiales educativos a precios más bajos, con el fin de poder cuidar sus finanzas.

Las autoridades de Sonora usaron sus redes sociales para compartir la fecha, horario y ubicación de este espacio en dónde se podrá hacer la adquisición de útiles escolares a bajo costo. En este espacio se podrán encontrar los materiales con un descuento del 40 al 60 por ciento; siendo una gran opción para los tutores antes de dar comienzo al ciclo escolar 2025-2026.

FECHA, HORARIO Y UBICACIÓN DEL BAZAR ESCOLAR SONORA

Fue el DIF de Sonora por medio de sus redes sociales, la dependencia encargada de dar a conocer la información necesaria para que los estudiantes y tutores puedan asistir hacer la adquisición de los diferentes útiles escolares que se podrán ofrecer. El Bazar Escolar Sonora ofrecerá materiales educativos a bajo costo, además de otros servicios y beneficios.

imagen-cuerpo

El Bazar Escolar Sonora tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto en el Pabellón Pelotas del Centro de Usos Múltiples (CUM), de 9:00 a 14:00 horas. Durante este horario, los interesados podrán ver y adquirir diferentes artículos escolares, además de acceder a otros servicios que se están dando para todos los estudiantes que se encuentren interesados.

SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN EN EL BAZAR ESCOLAR SONORA

Además de la adquisición de diferentes útiles escolares a precios reducidos, los asistentes al Bazar Escolar Sonora podrán aprovechar otra serie de servicios ofertados por las autoridades; estos son:

  • Expedición de actas de nacimiento
  • Cortes de cabello
  • Exámenes de la vista
  • Credenciales para el transporte urbano
  • Bolsas de trabajo
  • Rifas
  • Sorpresas
Jesús Álvarez
