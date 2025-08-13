Conoce la papelería secreta en Sonora que vende útiles escolares a precio de proveedor

El regreso a clases representa un gasto importante para todos los tutores de México, sin embargo, en Sonora existe una papelería que pocas personas conocen y vende los útiles escolares a precio de proveedor. Este espacio ofrece una gran alternativa para todos los alumnos que deben adquirir su lista de artículos para el próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Fue por medio de redes sociales en dónde se dio a conocer esta famosa papelería, un establecimiento que pocos conocen y en dónde los interesados podrán adquirir una gran variedad de artículos que son útiles para la oficina o para los mismos alumnos. Este espacio se encuentra en Hermosillo y puede ser una gran opción para los estudiantes que van a regresar a clases.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA PAPELERÍA SECRETA DE SONORA?

Este espacio se llama Tuksonora, es una papelería que se encuentra en Hermosillo, Sonora; y ofrece todos los artículos a precio de proveedor. Esto implica que la lista de útiles escolares que fue compartida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede ser adquirida en este espacio; ofreciendo estos materiales a un costo más económico.

El establecimiento se encuentra en Calle, Av. Esteban Baca Calderón 18, Jesus Garcia, 83140 Hermosillo, Sonora. La papelería secreta tiene un horario de lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm. Además de esto; la empresa ofrece la posibilidad de adquirir los útiles escolares que se necesiten en pedido en línea, sin la necesidad de salir de casa.

COSTOS DE LOS ÚTILES ESCOLAR PARA EL REGRESO A CLASES

Debido a que la SEP compartió la lista de útiles escolares, tutores se han preguntado el gasto total que realizarán para que los alumnos lleguen con todos los materiales solicitados para el próximo inicio de clases. Los precios pueden variar dependiendo del grado escolar que el estudiante esté por cursar, sin embargo, los costos se encuentran en los siguientes rangos de precios: