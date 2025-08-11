Profeco: Las mejores marcas mexicanas de útiles escolares para el ciclo escolar 2025-2026

Con el regreso a clases cada vez más cerca, muchas familias mexicanas se enfrentan al reto de comprar útiles escolares que combinen buena calidad y precios accesibles. Para ayudar en esta tarea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un Estudio de Calidad que evaluó diferentes artículos incluidos en la lista oficial para el ciclo escolar 2025-2026.

El análisis fue llevado a cabo por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor e incluyó 105 productos de 37 marcas, revisando desde cuadernos y gomas hasta lápices y bolígrafos.

LAS MEJORES MARCAS MEXICANAS DE ÚTILES ESCOLARES

Cuadernos con mejor desempeño

En el caso de los cuadernos tamaño profesional plastificados, con entre 80 y 160 hojas, se evaluó que no tuvieran defectos como manchas, que el gramaje fuera el indicado y que resistieran el borrado.

Destacaron por su calidad y precio los modelos School Classic de 80 hojas de European y el cuaderno profesional pasta dura de Kip. El cuaderno Estilo modelo Love fue el único con calificación suficiente debido a problemas como escurrimientos de tinta y falta de información sobre el gramaje.

Gomas para borrar más eficientes

Se analizaron 18 modelos verificando su desempeño y nivel de desgaste. Las mejores fueron las marcas Artesco, Mae, Paper Mate, Staedtler y Pentel, por su eficiencia y durabilidad.

Pegamentos líquidos y barras adhesivas

En pegamentos líquidos, se midió su fuerza de adhesión en papel y madera. Mae fue el más eficiente en papel, mientras que Adherol y Resistol 850 destacaron en madera. Office Depot y Barrilito tuvieron menor adhesión, y Elmer´s recibió calificación suficiente por no cumplir con el contenido neto declarado.

En barras adhesivas, el modelo de Barrilito obtuvo calificación excelente, mientras que Peliflix apenas alcanzó suficiente.

Tijeras escolares seguras

De los seis modelos evaluados, se revisó que no tuvieran partes punzocortantes y que sus puntas fueran seguras para los niños. Barrilito y Delta no cumplieron con la información comercial y presentaron rebabas.

Reglas de plástico de mejor calidad

Las reglas de 30 centímetros mejor calificadas fueron de las marcas Barrilito, Mae, Maped, Office Depot, Pelikan y Petigón. Dietrix y Dixon presentaron problemas de astillado y fracturas.

Lápices con puntillas más resistentes

Entre los lápices evaluados, destacaron Dixon, Kores, Mae, Maped, Oficemax, Pelikan, Staedtler y Stúk por la resistencia de sus puntillas y el buen borrado de sus gomas.

Bolígrafos con mayor rendimiento

En la categoría de bolígrafos de tinta azul, Bic, Bolex, Office Depot, Officemax y Staedtler lograron calificación excelente. Bic y Staedtler superaron los 2 mil metros de escritura, mientras que Mae y Pentel no alcanzaron los 750 metros.

La Profeco recomienda tomar en cuenta estos resultados para hacer compras más inteligentes y asegurar que los útiles escolares duren todo el ciclo escolar.