Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, no por infarto: FGE contradice versión de Rocío Nahle

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que Irma Hernández, maestra y taxista secuestrada por un grupo armado y obligada a aparecer en un video viral, murió a causa de tortura, contradiciendo la versión oficial previamente difundida por la gobernadora Rocío Nahle.

El caso se volvió nacionalmente conocido luego de que se difundiera un video en redes sociales donde Irma, visiblemente forzada, pedía a los taxistas del norte de Veracruz que pagaran cuotas, mientras hombres armados la vigilaban.

El caso se volvió nacionalmente conocido luego de que se difundiera un video en redes sociales donde Irma, visiblemente forzada, pedía a los taxistas del norte de Veracruz que pagaran cuotas, mientras hombres armados la vigilaban.

Días después, se informó su muerte. En ese momento, la gobernadora Nahle aseguró que Irma falleció por un infarto y presentó a un médico forense que supuestamente avalaba esa versión.

Ante la ola de críticas en redes sociales, Nahle reiteró su postura con la frase: "les guste o no, fue un infarto". Sin embargo, la narrativa dio un giro este lunes.

?? "Murió de un infarto, les guste o no les guste": Rocío Nahle sobre la maestra Irma Hernández.



La gobernadora de #Veracruz minimiza uno de los casos más indignantes: Irma, maestra jubilada y taxista por necesidad, fue secuestrada y violentada. Luego murió.



¿Y así quieren que... pic.twitter.com/Rl9m5yF0PK — Jorge G. Correa (@Correarules) July 29, 2025

FISCALÍA CONFIRMA TORTURA COMO CAUSA DE MUERTE

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Verónica Hernández Giadans afirmó que, de acuerdo con las investigaciones, la maestra murió por actos de tortura cometidos durante su secuestro.

Se informó de la imputación de cuatro personas: Octavio "N", Jeana Paola "N", Víctor Manuel "N" y José Manuel "N", quienes fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa.

Además, la fiscal confirmó que hay otros detenidos en la zona norte de Veracruz, quienes están siendo investigados por su posible participación.

La Fiscalía General del Estado, en rueda de prensa, informó avances y resultados de tres temas relevantes, registrados en la zona norte del estado:



1. Caso Irma Hernández Cruz

2. Caso Mario Alberto Cruz Juárez y Germán Cruz Cobos

3. Caso CERESO Tuxpan. pic.twitter.com/HlbyrveaMI — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) August 11, 2025

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

La FGE indicó que las investigaciones seguirán su curso y no se descartan más detenciones en las próximas semanas. El caso de Irma Hernández ha encendido un debate sobre la violencia en el estado, la actuación de las autoridades y la transparencia en la información oficial.

Se espera que la información se amplíe en las próximas horas.