Nacional / México

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, no por infarto: FGE contradice versión de Rocío Nahle

El caso de Irma Hernández, quien fue grabada pidiendo cuotas a taxistas, causó indignación nacional, la gobernadora dijo que murió por infarto

Ago. 11, 2025
El gobierno del estado de Veracruz había afirmado que la causa de muerte de la maestra, fue un infarto.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que Irma Hernández, maestra y taxista secuestrada por un grupo armado y obligada a aparecer en un video viral, murió a causa de tortura, contradiciendo la versión oficial previamente difundida por la gobernadora Rocío Nahle.

El caso se volvió nacionalmente conocido luego de que se difundiera un video en redes sociales donde Irma, visiblemente forzada, pedía a los taxistas del norte de Veracruz que pagaran cuotas, mientras hombres armados la vigilaban.

Días después, se informó su muerte. En ese momento, la gobernadora Nahle aseguró que Irma falleció por un infarto y presentó a un médico forense que supuestamente avalaba esa versión.

Ante la ola de críticas en redes sociales, Nahle reiteró su postura con la frase: "les guste o no, fue un infarto". Sin embargo, la narrativa dio un giro este lunes.

FISCALÍA CONFIRMA TORTURA COMO CAUSA DE MUERTE

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Verónica Hernández Giadans afirmó que, de acuerdo con las investigaciones, la maestra murió por actos de tortura cometidos durante su secuestro.

Se informó de la imputación de cuatro personas: Octavio "N", Jeana Paola "N", Víctor Manuel "N" y José Manuel "N", quienes fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa.

Además, la fiscal confirmó que hay otros detenidos en la zona norte de Veracruz, quienes están siendo investigados por su posible participación.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

La FGE indicó que las investigaciones seguirán su curso y no se descartan más detenciones en las próximas semanas. El caso de Irma Hernández ha encendido un debate sobre la violencia en el estado, la actuación de las autoridades y la transparencia en la información oficial.

Se espera que la información se amplíe en las próximas horas.

César Leyva
