Nacional / México

Así fue la balacera que dejó al menos ocho muertos en Guanajuato | VIDEO

Este estado vivió un fin de semana violento, pues al mismo tiempo de este hecho, se reportaron otros ataques armados en viviendas cercanas

Ago. 11, 2025
Este fin de semana, Guanajuato fue escenario de un violento ataque armado que dejó un saldo fatal de ocho personas muertas. El hecho ocurrió en Uriangato, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en un bar y comenzó a disparar contra los comensales.

Según un video que comenzó a circular en redes sociales, el tiroteo duró apenas 19 segundos y se registró aproximadamente a las 8 de la noche.

HOMBRES RAFAGUEAN EN BAR DE URIANGATO

Tres sujetos, armados con rifles de grueso calibre, descendieron de una camioneta doble cabina y abrieron fuego sin mediar palabra en la calle Campesinos, dentro de la colonia Emiliano Zapata.

En la grabación se observa que justo en ese momento pasaba un ciclista frente al bar, quien milagrosamente salió ileso a pesar de quedar en medio del ataque. Su suerte contrasta con la tragedia vivida dentro del establecimiento.

Las autoridades locales no han brindado detalles oficiales sobre el saldo completo de víctimas, ni sobre posibles detenidos.

Sin embargo, se sabe que, al mismo tiempo, se reportaron otros ataques armados en viviendas cercanas. No hay información confirmada sobre si estos incidentes adicionales dejaron heridos o fallecidos.

Este episodio refleja, una vez más, el nivel de violencia que azota a varios municipios de Guanajuato, donde los enfrentamientos entre grupos criminales han puesto en riesgo la seguridad de la población civil.

La rapidez y precisión del ataque evidencian la gravedad de la situación y la necesidad urgente de reforzar la seguridad en la región. Las investigaciones continúan abiertas y se espera que las autoridades ofrezcan mayor claridad en las próximas horas para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

