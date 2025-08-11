Cuántas semanas te quitan de cotización por utilizar el retiro por desempleo del afore

Si te quedaste sin trabajo debes tener cuidado con el retiro por desempleo del afore. Al estar frente a una situación angustiante y desesperada, muchas personas utilizan este dinero sin saber que puede afectar directamente tu pensión futura.

A continuación, te revelaremos cuántas semanas te quitan de cotización por utilizar el retiro por desempleo. Es importante que tengas en cuentas estos detalles ya que repercutirán de lleno en tus próximos años.

¿CUÁNTAS SEMANAS TE QUITAN DE COTIZACIÓN POR UTILIZAR EL RETIRO DE DESEMPLEO?

Muchas personas al quedarse sin empleo retiran dinero de su Afore si saber que esto puede ser muy contraproducente. Puedes acceder a dos modalidades de pago:

Modalidad A: si tu cuenta tiene más de 3 años y has cotizado mínimo 2, te dan 30 días de tu último salario, con un tope de 10 UMAs.

Modalidad B: si tu cuenta tiene más de 5 años, recibes lo que sea menor entre: 90 días de tu salario Base de Cotización (de las últimas 250 semanas), o el 11.5% del saldo en tu Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

Sin embargo, el uso de este dinero puede costarte mucho más caro de lo que crees, ya que cada vez que haces un retiro por desempleo, el sistema te descuenta 250 semanas cotizadas . Eso equivale a casi 5 años de trabajo que desaparecen de tu historial, lo que podría dejarte sin pensión o reducirla muchísimo.

Cabe destacar que puedes devolver el dinero y recuperar tus semanas, pero este proceso suele ser mucho más difícil de lo que parece.

Para pensionarte necesitas diferentes semanas, según la ley bajo la cual cotices:

Ley 73 del IMSS: mínimo 500 semanas.

Ley 97 del IMSS mínimo 850 semanas.

Ley 2007 del ISSSTE: 25 años de servicio.

Si todavía no alcanzas cualquiera de estas instancias, un retiro podría significar que no califiques para pensionarte cuando llegue el momento.

Puedes usar tu Afore cuando te encuentras desempleado, pero debes hacerlo a conciencia y estrategia. Ese dinero del que dispondrás ahora podría resultar clave para un futuro. La recomendación de la CONDUSEF que cuides tu ahorro y solo en caso de necesitarlo verdaderamente lo utilices.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL RETIRO POR DESEMPLEO?

Tener 46 días sin empleo.

Tu cuenta AFORE debe tener al menos 3 años de haber sido abierta.

debe tener al menos 3 años de haber sido abierta. Haber cotizado mínimo 2 años al IMSS o ISSSTE.

No haber hecho otro retiro por desempleo en los últimos 5 años.

en los últimos 5 años. Tener actualizado tu Expediente de Identificación.

Para llevar adelante este retiro por desempleo debes agendar una cita en tu Afore o realizar el trámite desde AforeMóvil. Lleva tus documentos (INE, CLABE, constancia de semanas cotizadas) y llena el formato de disposición de recursos. Finalmente, firma un documento donde te explican las consecuencias para tu futro.