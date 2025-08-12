  • 24° C
Nacional / México

Mi Beca para Empezar: fecha para recibir el apoyo de uniformes y útiles escolares

Este programa busca apoyar a los estudiantes de escuelas públicas de toda la Ciudad de México con un monto económico para los gastos educativos

Ago. 12, 2025
Fecha del apoyo de uniformes y útiles escolares de Mi Beca para Empezar. Foto: Original
Fecha del apoyo de uniformes y útiles escolares de Mi Beca para Empezar. Foto: Original

Mi Beca para Empezar es un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México que ofrece un apoyo económico a los estudiantes de educación básica de las escuelas públicas dentro de la capital. Ahora mismo las autoridades han dado a conocer la fecha en la que se hará la entrega del apoyo para uniformes y útiles escolares previo al regreso a clases.

Este apoyo por parte de las autoridades del programa se entrega una vez al año, cerca del arranque del ciclo escolar y tiene cómo fin que los tutores usen este monto para cubrir los gastos en uniformes, mochilas, zapatos y material escolar en diversos comercios. El objetivo es que el gasto del inicio del ciclo escolar sea más sencillo y los alumnos tengan el material para comenzar sus clases.

¿CUÁNDO ENTREGAN EL APOYO PARA UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES?

Según lo informado por las autoridades de Mi Beca para Empezar, se entregará un monto dependiendo del nivel estudiantil que cursen los alumnos dentro del programa. Los tutores podrán contar con el dinero a partir del próximo 15 de agosto de 2025, el monto será depositado de manera directa a la tarjeta de cada uno de los estudiantes beneficiarios de este apoyo.

El monto que entregará Mi Beca para Empezar para cada grado escolar será el siguiente:

  • Preescolar de 1° y 2° y CAM preescolar son 970 pesos
  • 3° de preescolar, 1° a 5° de primaria y CAM primaria son mil 100 pesos
  • 6° de primaria, 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM son mil 180 pesos
  • Secundaria para adultos y CAM laboral son mil 150 pesos

El monto que será entregado podrá ser gastado en papelerías, zapaterías y tiendas participantes en dónde los tutores y estudiantes podrán obtener los útiles necesarios y uniformes para el regreso a clases.

¿CÓMO USAR EL MONTO DE MI BECA PARA EMPEZAR?

Los beneficiarios de este programa pueden descargar la aplicación "Obtén Más", dentro de la misma deberán de vincular tu tarjeta física, después de esto se deberá escanear el código QR del comercio participante. Hecho esto solo faltaría poder confirmar el monto y autorizar con el NIP el pago de los artículos.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
