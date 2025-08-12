Inapam y Walmart ofrecen un gran beneficio para los adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y Walmart han informado que los adultos mayores que porten con la credencial de la institución podrán acceder a una serie de descuentos que buscan ayudar a la economía de los beneficiarios. Esta medida tiene cómo fin que los portadores de la tarjeta puedan acceder a ciertos productos necesarios con precios más reducidos.

La tienda y la dependencia han informado que los adultos mayores tendrán la posibilidad de obtener un descuento en la compra de medicamentos, estos descuentos buscan que los interesados puedan acceder a productos que son necesarios y cuidando sus finanzas. Se ha explicado que se darán dos porcentajes de descuento, estos dependen de los días en que se hagan las compras.

BENEFICIO QUE OFRECE EL INAPAM EN WALMART

El Inapam informó que Walmart ofrece descuento en la compra de medicamentos, durante los primeros 10 días de cada mes se podrán obtener a un porcentaje de rebaja de hasta 7% en la compra de medicamentos mientras presenten su credencial, por el otro lado, del 11 hasta fin de mes el mismo será del 5%.

Es importante señalar que para hacer válido este descuento, los adultos mayores deberán presentar su credencial del Inapam al momento de pagar. Aunado a esto; las autoridades del instituto han señalado que los interesados pueden conocer el resto de descuentos a los que pueden acceder revisando el Directorio de Beneficios del Inapam; mismo que se actualiza cada año.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL INAPAM

Los adultos mayores que deseen acceder al Inapam y los beneficios que ofrece dicha credencial deben de cumplir con una serie de requisitos específicos. Estos requerimientos fueron compartidos por las autoridades del instituto con el fin de que aquellos que las cumplan puedan solicitar su credencial, trámite que es totalmente gratuito y para acceder a ella se debe cumplir con lo siguiente: