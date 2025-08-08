¿Eres mayor de 60 años? Así puedes viajar gratis en el Metro CDMX sin credencial del Inapam

Viajar gratis en el Metro de la Ciudad de México es posible para adultos mayores sin necesidad de contar con la credencial del INAPAM. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) ofrece un pase especial de cortesía que facilita el acceso sin costo a toda la red del Metro, mediante un trámite sencillo y totalmente gratuito.

Este beneficio está diseñado para personas de 60 años o más, quienes pueden obtener una tarjeta personalizada que no requiere recargas, pagos posteriores ni trámites complejos. Además, no es necesario presentar la credencial del Inapam, lo que amplía el acceso al programa.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER ESTE BENEFICIO?

Tener 60 años o más.

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte u otra).

(INE, pasaporte u otra). Acudir personalmente para la toma de una fotografía y el registro.

¿DÓNDE Y CUÁNDO HACER EL TRÁMITE?

El trámite debe realizarse de forma presencial en las oficinas de atención del Metro, ubicadas dentro de la estación Juárez de la Línea 3 (color verde olivo).

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

BENEFICIOS DEL PASE GRATUITO DEL METRO CDMX

Acceso ilimitado y sin costo a todas las líneas del Metro.

Tarjeta personalizada, estrictamente personal e intransferible .

. Sin necesidad de recargas ni pagos posteriores.

Protección contra mal uso: suplantar o prestar la tarjeta puede causar su cancelación.

Además, si se detectan cobros indebidos o malas prácticas durante el trámite, se puede denunciar de forma anónima a través del Portal Anticorrupción de la CDMX.

UN PASO HACIA LA MOVILIDAD DE ADULTOS MAYORES

Este programa ha mejorado la vida de miles de personas mayores en la capital, al ofrecerles una alternativa de movilidad segura, accesible y gratuita, sin depender de la credencial del Inapam. Solo se necesita comprobar la edad y realizar el trámite presencial para obtener este beneficio.