Nacional / México

Detienen 27 años después a hombre que mató a su amigo por relación con su hija

Después del ataque, el presunto responsable logró escapar y mantenerse oculto durante 27 años, evadiendo a la justicia

Ago. 08, 2025
Detienen 27 años después a hombre que mató a su amigo por relación con su hija

Tras casi tres décadas de permanecer prófugo, Pedro "N" fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, acusado de asesinar a tiros a su amigo en 1997 luego de descubrir que mantenía una relación sentimental con su hija menor de edad.

EL CRIMEN QUE CONMOCIONÓ IZTAPALAPA

De acuerdo con reportes periodísticos, el homicidio ocurrió en la alcaldía Iztapalapa cuando Pedro "N" atacó a balazos a Javier, su amigo, tras enterarse del vínculo amoroso con su hija. Después del ataque, el presunto responsable logró escapar y mantenerse oculto durante 27 años, evadiendo a la justicia.

La detención se llevó a cabo la mañana del jueves 7 de agosto y fue difundida por el periodista Antonio Nieto, quien compartió un video del momento en que agentes de la PDI ingresaron a Pedro "N" a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

ENFRENTARÁ A LA JUSTICIA

Pedro "N" se encuentra actualmente bajo resguardo de la Fiscalía capitalina. En las próximas horas será presentado ante un juez para su primera audiencia, en la que se decidirá si será vinculado a proceso y qué medidas cautelares se le impondrán.

Las autoridades señalaron que en los próximos días se darán a conocer más detalles del caso que permaneció sin resolverse por más de un cuarto de siglo.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
