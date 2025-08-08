¿Sabías que hay sacerdotes para apoyar al Ejército Mexicano? Conoce qué es un capellán militar

En el corazón de las Fuerzas Armadas de México, hay una figura clave que acompaña a los soldados, pilotos y marinos más allá del campo de batalla como lo es el capellán militar.

Se trata de sacerdotes católicos, aunque no tienen rango ni sueldo militar, ofrecen un acompañamiento espiritual esencial para quienes sirven a la patria en condiciones muchas veces extremas.

De acuerdo a un artículo del portal DesdeLaFe.mx El capellán militar es un clérigo diocesano nombrado por su obispo para brindar atención pastoral a los elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional, así como a sus familias. Su misión es promover el mensaje de Dios, fortalecer la vida espiritual y ser testigo de paz y esperanza dentro del entorno castrense.

UN TRABAJO MÁS ALLÁ DE CELEBRAR MISAS

Su labor va mucho más allá de celebrar misas o escuchar confesiones. El capellán militar está presente en hospitales militares, cárceles, campos de adiestramiento y unidades habitacionales, donde realiza obras de misericordia como visitar enfermos, acompañar a familias en duelo o dar catequesis.

También lidera grupos de vida, brinda orientación familiar y participa en programas formativos que cubren todo el año litúrgico.

Desde la Parroquia Personal Castrense, ubicada en la Ciudad de México, el padre Jorge Reyes de la Riva, Capellán General Militar, coordina una pastoral en salida que va a donde se les necesita y se les llama, atendiendo espiritualmente a miembros del Instituto Armado independientemente de su credo, siempre con profundo respeto a la libertad religiosa.

ELEMENTOS DEL EJÉRCITO RECONOCEN SU PRESENCIA

Aunque no existe un obispado castrense en México, ni un reconocimiento formal del Estado a esta figura, los elementos del Ejército valoran profundamente su presencia. Para muchos, el capellán es un “hermano mayor” y guía espiritual, cuya autoridad moral es reconocida incluso con trato de comandante.

El acompañamiento espiritual del capellán militar es una muestra viva de la Iglesia que camina con quienes defienden al país, llevando a Cristo a lugares donde el deber y el riesgo conviven a diario. En palabras del padre Reyes "Cristo vive en medio de nosotros, también en las Fuerzas Armadas de México."