Modalidad 40 del IMSS: ¿se puede obtener una pensión de 40 mil pesos? Requisitos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comunicó información importante para trabajadores que buscan mejorar significativamente su pensión mediante la Modalidad 40, también conocida como "Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio".

El aviso va dirigido a los casos en los que los pensionados podrían alcanzar montos superiores a los 40 mil pesos mensuales, lo cual ha generado gran interés entre quienes se rigen por la Ley del Seguro Social de 1973.

¿ES POSIBLE UNA PENSIÓN DE 40 MIL PESOS O MÁS CON MODALIDAD 40?

De acuerdo con el IMSS, sí es posible obtener una pensión mensual superior a los 40 mil pesos, pero bajo condiciones muy específicas. Para alcanzar este nivel de pensión, los trabajadores deben:

Cotizar durante varios años con un salario alto (hasta el tope actual de 25 UMA , equivalente a más de 80 mil pesos mensuales ).

, equivalente a más de ). Haber trabajado formalmente antes del 1 de julio de 1997 .

. Contar con al menos 500 semanas cotizadas.

El IMSS enfatiza que este tipo de pensiones no es accesible para todos, y requiere una planeación estratégica, aportaciones voluntarias altas y una revisión detallada del historial laboral del interesado.

IMSS ADVIERTE SOBRE INFORMACIÓN FALSA Y PROMESAS ENGAÑOSAS

El comunicado también hace un llamado a los trabajadores para que no se dejen llevar por información falsa que circula en redes sociales o por parte de asesores no certificados. En ese sentido, el IMSS recomienda:

Consultar siempre los canales oficiales del IMSS .

. Utilizar el Simulador de Pensión disponible en el portal del IMSS .

disponible en el portal del . Acudir a los módulos de atención para recibir orientación personalizada.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA MODALIDAD 40 DEL IMSS

Para inscribirse correctamente a la Modalidad 40, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Haber cotizado bajo la Ley del 73 (antes del 1 de julio de 1997).

(antes del 1 de julio de 1997). Contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años antes de causar baja.

en los últimos cinco años antes de causar baja. Tener al menos 500 semanas de cotización acumuladas .

. Registrarse dentro de los cinco años posteriores a la baja en el régimen obligatorio.

a la baja en el régimen obligatorio. Realizar aportaciones mensuales voluntarias, calculadas con base en el salario deseado (hasta 25 UMA).

Si estás buscando pensionarte con una cantidad superior a los 40 mil pesos mediante la Modalidad 40 del IMSS, es fundamental informarte correctamente, hacer una proyección financiera realista y cumplir con todos los requisitos.

Una mala asesoría o decisiones precipitadas pueden afectar tu retiro. Acércate siempre a los canales oficiales del IMSS para asegurar tu futuro.