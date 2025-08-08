  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 8 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Modalidad 40 del IMSS: ¿se puede obtener una pensión de 40 mil pesos? Requisitos

Conoce los requisitos y advertencias del Instituto para quienes buscan pensionarse con una cantidad alta

Ago. 08, 2025
Conoce los requisitos para acceder a la Modalidad 40 del IMSS.
Conoce los requisitos para acceder a la Modalidad 40 del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comunicó información importante para trabajadores que buscan mejorar significativamente su pensión mediante la Modalidad 40, también conocida como "Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio".

El aviso va dirigido a los casos en los que los pensionados podrían alcanzar montos superiores a los 40 mil pesos mensuales, lo cual ha generado gran interés entre quienes se rigen por la Ley del Seguro Social de 1973.

¿ES POSIBLE UNA PENSIÓN DE 40 MIL PESOS O MÁS CON MODALIDAD 40?

De acuerdo con el IMSS, sí es posible obtener una pensión mensual superior a los 40 mil pesos, pero bajo condiciones muy específicas. Para alcanzar este nivel de pensión, los trabajadores deben:

  • Cotizar durante varios años con un salario alto (hasta el tope actual de 25 UMA, equivalente a más de 80 mil pesos mensuales).
  • Haber trabajado formalmente antes del 1 de julio de 1997.
  • Contar con al menos 500 semanas cotizadas.

El IMSS enfatiza que este tipo de pensiones no es accesible para todos, y requiere una planeación estratégica, aportaciones voluntarias altas y una revisión detallada del historial laboral del interesado.

imagen-cuerpo

IMSS ADVIERTE SOBRE INFORMACIÓN FALSA Y PROMESAS ENGAÑOSAS

El comunicado también hace un llamado a los trabajadores para que no se dejen llevar por información falsa que circula en redes sociales o por parte de asesores no certificados. En ese sentido, el IMSS recomienda:

  • Consultar siempre los canales oficiales del IMSS.
  • Utilizar el Simulador de Pensión disponible en el portal del IMSS.
  • Acudir a los módulos de atención para recibir orientación personalizada.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA MODALIDAD 40 DEL IMSS

Para inscribirse correctamente a la Modalidad 40, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Haber cotizado bajo la Ley del 73 (antes del 1 de julio de 1997).
  • Contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años antes de causar baja.
  • Tener al menos 500 semanas de cotización acumuladas.
  • Registrarse dentro de los cinco años posteriores a la baja en el régimen obligatorio.
  • Realizar aportaciones mensuales voluntarias, calculadas con base en el salario deseado (hasta 25 UMA).

Si estás buscando pensionarte con una cantidad superior a los 40 mil pesos mediante la Modalidad 40 del IMSS, es fundamental informarte correctamente, hacer una proyección financiera realista y cumplir con todos los requisitos.

Una mala asesoría o decisiones precipitadas pueden afectar tu retiro. Acércate siempre a los canales oficiales del IMSS para asegurar tu futuro.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Mujeres con Bienestar: motivos más comunes por las que es rechazada la solicitud
Nacional / México

Mujeres con Bienestar: motivos más comunes por las que es rechazada la solicitud

Agosto 08, 2025

El programa impulsado por el gobierno del Estado de México tiene como fin apoyar a las mujeres de la Entidad en situación de vulnerabilidad

Adidas buscará reparar el daño por controversia de plagio a huaraches zapotecos; esto responde
Nacional / México

Adidas buscará reparar el daño por controversia de plagio a huaraches zapotecos; esto responde

Agosto 08, 2025

La colección de Chavarría para la marca deportiva resultó problemática por haber tomado sin autorización y sin reconocer públicamente su origen

Colgate Total Clean Mint: ¿Qué es el fluoruro de estaño y sus efectos en el cuerpo?
Nacional / México

Colgate Total Clean Mint: ¿Qué es el fluoruro de estaño y sus efectos en el cuerpo?

Agosto 08, 2025

La Cofepris solicitó el retiro de este dentífrico en México por posibles riesgos para la salud debido a un ingrediente clave de su composición