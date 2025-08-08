  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 8 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Mujeres con Bienestar: motivos más comunes por las que es rechazada la solicitud

El programa impulsado por el gobierno del Estado de México tiene como fin apoyar a las mujeres de la Entidad en situación de vulnerabilidad

Ago. 08, 2025
Motivos por las que es rechazada la solicitud a Mujeres con Bienestar. Foto: Original
Motivos por las que es rechazada la solicitud a Mujeres con Bienestar. Foto: Original

El programa Mujeres con Bienestar impulsado por el gobierno del Estado de México (Edomex), tiene como objetivo apoyar a mujeres que viven en situación de vulnerabilidad. Esto se hace entregando un pago bimestral de 2 mil 500 pesos y una serie de beneficios en otras áreas que ayudan a mejorar la calidad de vida de todas las mujeres beneficiarias.

Debido a que entrega un apoyo a todas las mujeres dentro del Edomex, muchas interesadas realizan su proceso de registro; sin embargo, en algunos casos las solicitudes suelen ser rechazadas. Es por ello que se han compartido los motivos más comunes por los que una solicitud para unirse a este programa puede ser rechazada.

RAZONES MÁS COMUNES PARA RECHAZAR LA SOLICITUD A MUJERES CON BIENESTAR

Mujeres con Bienestar, es un programa que solicita una serie de requisitos importantes por parte de las autoridades del Edomex, estos requerimientos son esenciales para todas aquellas que deseen acceder al apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales y el resto de los beneficios que ofrecen las autoridades. Las razones más comunes para que la solicitud sea rechazada son:

  • Mujeres que no residan en el Estado de México o que no acrediten su domicilio dentro de uno de los 125 municipios de la Entidad
  • Solicitantes que no tengan entre 18 y 64 años cumplidos al momento de realizar el trámite
  • Personas que ya reciben apoyos económicos provenientes de programas sociales de cualquier nivel de Gobierno
  • Casos en los que se detecte información falsa o incompleta en los documentos o declaraciones durante el registro
  • Solicitudes duplicadas o enviadas fuera de los periodos establecidos oficialmente por el programa
imagen-cuerpo

BENEFICIOS DE MUJERES CON BIENESTAR

Mujeres con Bienestar es un programa del Edomex, este ofrece apoyo a mujeres de entre 18 y 64 años de edad que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Este programa entrega 2 mil 500 pesos bimestrales que se depositan directamente a las tarjetas de las beneficiarias dentro de toda la Entidad.

Además del monto económico, este apoyo incorpora servicios complementarios como asesoría legal, psicológica y orientación para el empleo; estos tienen como fin mejorar la calidad de vida de todas las mujeres inscritas dentro de este apoyo social.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
Contenido Relacionado
Adidas buscará reparar el daño por controversia de plagio a huaraches zapotecos; esto responde
Nacional / México

Adidas buscará reparar el daño por controversia de plagio a huaraches zapotecos; esto responde

Agosto 08, 2025

La colección de Chavarría para la marca deportiva resultó problemática por haber tomado sin autorización y sin reconocer públicamente su origen

Colgate Total Clean Mint: ¿Qué es el fluoruro de estaño y sus efectos en el cuerpo?
Nacional / México

Colgate Total Clean Mint: ¿Qué es el fluoruro de estaño y sus efectos en el cuerpo?

Agosto 08, 2025

La Cofepris solicitó el retiro de este dentífrico en México por posibles riesgos para la salud debido a un ingrediente clave de su composición

Tarjeta Rosa: fechas de agosto en las que se hará el depósito
Nacional / México

Tarjeta Rosa: fechas de agosto en las que se hará el depósito

Agosto 08, 2025

Miles de mujeres residentes de Guanajuato se han visto beneficiadas por este programa social y el monto bimestral que entrega el gobierno