Nacional / México

Tarjeta Rosa: fechas de agosto en las que se hará el depósito

Miles de mujeres residentes de Guanajuato se han visto beneficiadas por este programa social y el monto bimestral que entrega el gobierno

Ago. 08, 2025
Fechas de agosto en las que se hará el depósito de la Tarjeta Rosa. Foto: Original

La Tarjeta Rosa es programa social del Estado de Guanajuato, este apoyo se encuentra enfocado en brindar apoyo económico y servicios adicionales a mujeres en situación de vulnerabilidad. Miles de mujeres de la Entidad han recibido este monto y desean saber las fechas de pago correspondientes al mes de agosto.

La Secretaría del Nuevo Comienzo del Estado, ya ha compartido el calendario de pagos que corresponde a este mes; esto con el fin de que las beneficiarias sepan el día en que podrán ver el monto reflejado en sus tarjetas y disponer de este monto económico que entrega dicho programa social.

FECHAS DEL PAGO DE LA TARJETA ROSA PARA EL MES DE AGOSTO

La Tarjeta Rosa entrega a las mujeres beneficiarias un monto de mil pesos de manera bimestral, sin embargo, también da una serie de beneficios en áreas de salud, transporte, gastos funerarios, asesoría legal; entre muchos otros. Convirtiendo a este programa en uno de los más importantes dentro de Guanajuato y de las mujeres dentro de la Entidad.

imagen-cuerpo

Las autoridades han informado que para este 2025, se entregarán un total de depósitos, para el mes de agosto, el pago será dado el próximo viernes 15 de este mes. Este depósito será el antepenúltimo que corresponde a este año; los pagos faltantes corresponden a los meses de octubre y noviembre.

¿CÓMO PUEDO OBTENER LA TARJETA ROSA?

Las interesadas en obtener la Tarjeta Rosa deberán de hacer un pre-registro en línea, mismo que se puede hacer en la página oficial: https://app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/#/; dentro de la plataforma se deberán ingresar los datos solicitados para poder agendar una cita. 

Es importante señalar que el proceso también se puede hacer de manera presencial en los Centros Nuevo Comienzo; las ubicaciones de estos lugares son:

  • Centro Gerontológico en Mangas Cuatas, Atarjea.
  • Auditorio Municipal de Santa Catarina.
  • Casa de la Cultura en Tierra Blanca.
  • Salón Miguel Hidalgo, Xichú.
  • Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, Guanajuato.
  • Casa de la Cultura, Santiago Maravatío.
  • Cecyte Comonfort en Comonfort
Jesús Álvarez
