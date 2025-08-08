VIDEO | Así rescataron a dos menores que eran arrastradas por las inundaciones en Mazatlán

Debido a las fuertes lluvias en Mazatlán, se han generado canales con fuerte corriente que pueden ser un peligro para la sociedad. Hace poco se compartió en redes sociales un video en dónde dos menores fueron arrastrados por las inundaciones que se han presentado por las precipitaciones; lo que llevó a que usuarios mostraran su preocupación.

El video que se volvió viral en diferentes plataformas muestra a dos menores de edad siendo llevados por la corriente de un canal pluvial en el fraccionamiento Real del Valle. Esto sucedió durante la noche del jueves, momento en dónde se registraron intensas lluvias que provocaron que algunas zonas de la ciudad se inundarán como fue el caso de este lugar.

MENORES DE EDAD FUERON RESTACADOS DE LAS INUNDACIONES

Durante la noche de este jueves, dos menores en Mazatlán fueron arrastrados por un canal pluvial, el momento fue grabado por diferentes testigos y en el video que fue compartido en redes sociales se puede observar a dos niñas siendo llevas por las fuertes corrientes; mientras un grupo de ciudadanos corren cerca para poder sacarlas del agua.

"¡mira, mira, la niña! ¡agarrénla!" Así fue el momento donde dos menores son arrastradas por la fuerte corriente tras las intensas lluvias registradas en #Mazatlán. Por fortuna pudieron ser salvadas. pic.twitter.com/okXqL6qpXB — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) August 8, 2025

Testigos se encontraban pidiendo ayuda para poder salvar a las menores, a pesar de que parecía que la situación acabaría en un desastre; el grupo de ciudadanos corrió un par de metros para poder sacar a las menores del agua y ponerlas a salvo. El momento del rescate quedó captado en video y fue rápidamente compartido en redes sociales en dónde se aplaudió el accionar de la gente para salvar a las menores.

¿CÓMO SE ENCUENTRAN LOS DOS MENORES RESCATADOS EN MAZATLÁN?

Aunque las autoridades no han dado información sobre el estado de salud de los dos menores rescatados del agua en Mazatlán, algunas fuentes extraoficiales han indicado que se encuentran fuera de peligro. A esto se ha sumado que las autoridades locales solicitan a los ciudadanos extremar sus precauciones durante esta temporada de lluvias.

También se señala que se debe evitar acercarse a cuerpos de agua, pues debido a las precipitaciones estos pueden crecer y las corrientes pueden ser más agresivas, pudiendo arrastrar a un menor como fue el caso en del fraccionamiento Real del Valle; y en algunos casos, incluso a un hombre adulto.