VIDEO | Así fue el aterrizaje forzoso de una avioneta en la autopista Culiacán-Mazatlán

Momentos de tensión se vivieron el pasado jueves 7 de agosto cuando una avioneta debió aterrizar de emergencia sobre la autopista Culiacán- Mazatlán, cerca de la caseta de cobro de Mármol.

En esta nota, te mostraremos el video de cómo fue el aterrizaje forzoso de esta avioneta en la autopista. Las imágenes quedaron registradas por automovilistas que circulaban el lugar y alertaron que la aeronave estaba descendiendo sobre uno de los carriles.

¿CÓMO FUE EL ATERRIZAJE DE LA AVIONETA SOBRE LA AUTOPISTA CULIACÁN-MAZATLÁN?

Durante el día de ayer, jueves 7 agosto, cerca de las 18:30 horas, una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en el carril de norte a sur de la autopista Culiacán-Mazatlán.

Esta situación alertó a varios automovilistas que circulaban por la zona y que rápidamente filmaron el descenso de la aeronave. El piloto resultó ileso y pudo dominar la avioneta sin ocasionar daños mayores. Cabe destacar que debido a la situación se movilizaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional de División Carreteras, quienes rápidamente actuaron y colocaron señalamientos de desvío para el resto de los conductores que circulaban por la autopista.

¿POR QUÉ LA AERONAVE TUVO QUE REALIZAR ESTA MANIOBRA DE EMERGENCIA?

El piloto de una avioneta Cessna, matrícula XB-KGM, explicó que se vio obligado a aterrizar de emergencia debido que el combustible de la aeronave se había agotado. De esta manera, se dispuso a encontrar un lugar donde pudiera aterrizar de emergencia y decidió hacerlo en la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Las maniobras a cargo del piloto lograron un resultado exitoso, ya que pudo descender la avioneta sin causar accidentes con otros vehículos, y saliendo sano y salvo.

En las filmaciones registradas por los automovilistas se puede ver con exactitud la secuencia de aterrizaje, que terminó solo con algunas complicaciones en el tránsito.