  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 8 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Visa Americana; conoce los errores que pueden llevar a la cancelación inmediata

Este documento migratorio es necesario para que los ciudadanos mexicanos puedan ingresar a Estados Unidos de manera legal y sin problemas

Ago. 08, 2025
Conoce los errores que pueden llevar a la cancelación de la visa americana. Foto: Original
Conoce los errores que pueden llevar a la cancelación de la visa americana. Foto: Original

La visa americana es un documento migratorio solicitado por las autoridades de Estados Unidos para que visitantes de ciertos países puedan ingresar de manera legal. Sin embargo; es importante señalar que tener este documento conlleva ciertos lineamientos que, en caso de ser rotos, las autoridades pueden cancelar el documento de manera inmediata.

Las autoridades estadounidenses han señalado que se puede considerar un mal uso de este documento al momento en que se realizan actividades no autorizadas. A pesar de que las sanciones pueden ser leves, otras pueden llevar a que el documento sea cancelado y esto implica que el portador de dicho documento migratorio no podrá usarlo de nuevo.

ERRORES QUE PUEDEN CANCELAR LA VISA AMERICANA

Existen muchos lineamientos para el uso de la visa americana, estos deben ser respetados al momento de obtener y usar el documento migratorio. Por lo que es importante que los portadores de este documento conozcan las faltas graves que pueden llevar a la cancelación inmediata de la visa; estos son:

  • Permaneces en Estados Unidos más tiempo del autorizado
  • Das información falsa a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
  • Utilizar el carril SENTRI sin estar autorizado. 
  • Cometes algún delito en Estados Unidos. 
  • Extravías tu visa estadounidense y no lo comunicas a las autoridades correspondientes.
imagen-cuerpo

Es importante señalar que a pesar de que la visa americana sea cancelada, es posible hacer un proceso para recuperar el documento migratorio, sin embargo, es importante señalar que el trámite solo se podrá realizar con un oficial consular.

¿CÓMO RECUPERAR MI VISA AMERICANA SI FUE CANCELADA?

En caso de que tu visa americana haya sido cancelada, el trámite para recuperarla es solicitando un nuevo documento migratorio en una embajada o consulado de Estados Unidos. Este proceso solo puede realizarlo un oficial consular; por lo que abogados o personas externas no pueden ayudar al interesado.

El oficial evaluará el caso y determinará si es posible recibir una nueva visa. Es importante entender la razón de la cancelación para determinar si se puede solicitar un "waiver" (perdón) o si es necesario cumplir con un período de penalización antes de volver a solicitar el documento.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
Contenido Relacionado
Modalidad 40 del IMSS: ¿se puede obtener una pensión de 40 mil pesos? Requisitos
Nacional / México

Modalidad 40 del IMSS: ¿se puede obtener una pensión de 40 mil pesos? Requisitos

Agosto 08, 2025

Conoce los requisitos y advertencias del Instituto para quienes buscan pensionarse con una cantidad alta

Mujeres con Bienestar: motivos más comunes por las que es rechazada la solicitud
Nacional / México

Mujeres con Bienestar: motivos más comunes por las que es rechazada la solicitud

Agosto 08, 2025

El programa impulsado por el gobierno del Estado de México tiene como fin apoyar a las mujeres de la Entidad en situación de vulnerabilidad

Adidas buscará reparar el daño por controversia de plagio a huaraches zapotecos; esto responde
Nacional / México

Adidas buscará reparar el daño por controversia de plagio a huaraches zapotecos; esto responde

Agosto 08, 2025

La colección de Chavarría para la marca deportiva resultó problemática por haber tomado sin autorización y sin reconocer públicamente su origen