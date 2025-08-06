Visa americana de turista podría requerir fianza de hasta 15 mil dólares

Estados Unidos ha informado que se implementará una fianza para los solicitantes de la visa americana, este programa piloto se implementará a partir del próximo 20 de agosto. Según lo señalado por las autoridades; los solicitantes deberán pagar hasta 15 mil dólares para un documento migratorio de turista o trabajo.

El Departamento de Estado usó su página oficial para detallar esta iniciativa que tiene cómo fin reducir las tasas de sobreestadía de ciudadanos de países que presentan altos niveles de permanencia no autorizada dentro del territorio estadounidense. Este programa tendrá una duración inicial de 12 meses, además de esto; las autoridades han compartido los detalles específicos del programa.

PAGO DE FIANZA POR LA VISA AMERICANA

Según lo informado por las autoridades de Estados Unidos, las fianzas para las visas americanas serán de 5 mil, 10 mil y 15 mil dólares. Esto dependerá de la evaluación individual que realicen los oficiales consulares durante el proceso de entrevista para este documento migratorio; el pago podrá realizarse por medio del sistema en línea Pay.gov del Departamento del Tesoro; los interesados deberán usar el formulario I-352.

Aunado a esto; se ha detallado que las personas sujetas a esta política sólo podrán ingresar y salir del país por uno de los tres aeropuertos designados, estos son: Logan en Boston, John F. Kennedy en Nueva York y Dulles en Washington. Es importante señalar que este programa no aplica para todos los interesados en obtener la visa americana; aunque la lista de países podrá actualizarse en cualquier momento.

¿PARA QUÉ PAÍSES APLICA LA FIANZA POR LA VISA AMERICANA?

El Departamento de Estado ha señalado que la fianza a la visa americana será aplicada para ciudadanos de Malawi y Zambia, esto debido a los registros de sobreestadía que han presentado estos países. La medida será aplicada para cualquier solicitante del documento B1/B2, independientemente del lugar del que se haga la solicitud; esto siempre y cuando se use el pasaporte de alguno de estos dos países.