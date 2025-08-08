SEP cambia la fecha de inicio del ciclo escolar en México; conoce día del regreso a clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado un cambio importante previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026, debido a la importancia de esto, la lista de útiles escolares y el calendario para el regreso a clases se han vuelto tendencia entre los ciudadanos de México. Sin embargo las autoridades educativas han cambiado la fecha del regreso a clases.

Muchos estudiantes y tutores se han preguntado la fecha exacta en la que se deberá hacer el regreso a las aulas escolares, esto debido a que en años anteriores a finales del mes de agosto, los estudiantes se presentaban en las escuelas para dar inicio a su nuevo ciclo escolar. Sin embargo; para este 2025 se ha realizado un cambio esencial que afectará a los días efectivos de clases.

¿CUÁNDO INICIA EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR EN MÉXICO?

La SEP informó que el nuevo ciclo escolar dará inicio el próximo lunes 1 de septiembre, para este regreso a clases se contemplan un total de 185 días efectivos de clases para los niveles básicos, mientras que para escuelas Normales y centros de formación docente serán un total de 190 días que se deberán presentar en sus aulas correspondientes.

Este ciclo escolar tendrá fin el próximo 15 de julio de 2026, esto según el calendario oficial compartido por la SEP. Este cambio busca mejorar la organización de todos los niveles educativos, y dar mayor claridad a los tutores, estudiantes y docentes que estarán involucrados en el regreso a clases.

DÍAS FESTIVOS DEL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR

El calendario compartido por la SEP contempla un total de siete fechas oficiales para la suspensión de labores, siendo estos días festivos a nivel nacional por parte de la secretaría; estos días son: