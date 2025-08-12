México supera los 4 mil casos de sarampión; Chihuahua concentra más del 90%

La Secretaría de Salud federal reportó un total de 4,006 casos confirmados de sarampión en México hasta el 11 de agosto de 2025 , además de 14 defunciones asociadas a esta enfermedad, según su informe más reciente.

De acuerdo con la dependencia, el estado de Chihuahua es el más afectado, con 3 mil 736 contagios, lo que representa más del 90 por ciento del total nacional. Le siguen Sonora con 87 casos, Coahuila con 47, Durango con 22 y Zacatecas con 21.

En las últimas 24 horas se sumaron 24 nuevos casos en todo el país. En cuanto a las defunciones, 13 se registraron en Chihuahua y una en Sonora.

Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un caso de #sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.



Evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica.



Un diagnóstico oportuno puede prevenir... pic.twitter.com/ovpqeUPF6u — SALUD México (@SSalud_mx) August 12, 2025

GRUPOS DE EDAD MÁS AFECTADOS

El grupo más afectado por el brote es el de niños de 0 a 4 años, con 931 casos. También se han identificado altos niveles de contagio entre personas de 25 a 29 años (539 casos) y de 30 a 34 años (442 casos). La distribución por sexo es casi equitativa: 48 por ciento hombres y 52 por ciento mujeres.

MANTIENEN ESTRATEGIA PARA CONTENER EL BROTE

David Kershenobich, secretario de salud, señaló que se ha reforzado la vacunación en las zonas más afectadas, particularmente en Chihuahua, donde se han desplegado brigadas intensivas con el apoyo de la gobernadora estatal.

"Nuestra meta es que para el mes de noviembre no tengamos casos de sarampión y podamos nuevamente declarar a México libre de esta enfermedad", declaró Kershenobich durante la conferencia matutina del 29 de julio.

Según el funcionario, el brote está siendo contenido de forma significativa fuera del estado de Chihuahua, aunque continúan los esfuerzos en esa entidad para frenar la propagación.