Nacional / México

Regreso a clases: vacunas que serán obligatorias para el inicio del ciclo escolar

Desde preescolar hasta universidad, los alumnos deberán contar con estas inyecciones antes de regresar a las aulas escolares en septiembre

Ago. 06, 2025
Vacunas que serán obligatorias para el regreso a clases. Foto: Original

Las autoridades educativas han informado que hay vacunas obligatorias con las que los estudiantes deberán contar antes de su regreso a clases en septiembre. Esto tiene como objetivo evitar el contagio de ciertas enfermedades que pueden propagarse rápidamente durante el próximo ciclo escolar 2025-2026.

Debido a que el regreso a clases representa la llegada de miles de estudiantes a las aulas y hay actividades en conjunto, las autoridades desean salvaguardar la seguridad de los alumnos evitando la posibilidad de contagios. Esto ha llevado a solicitar que algunas vacunas sean obligatorias y los estudiantes deberán tenerlas antes de regresar a clases.

¿QUÉ VACUNAS SERÁN OBLIGATORIAS PARA EL REGRESO A CLASES?

La vacuna contra el sarampión será solicitada como obligatoria para los estudiantes, esto debido a que la enfermedad se transmite con suma facilidad por medio de superficies o vía aérea. Esta enfermedad afecta a niños y puede provocar severos problemas de salud como son: neumonía, ceguera y posibles infecciones de oído; siendo una de las principales causas de muerte en menores alrededor del mundo.

Hasta el momento, Chihuahua es la única Entidad en dónde esta vacuna ha sido solicitada con carácter de obligatoria para el regreso a clases. Las autoridades de las instituciones solicitarán a los alumnos presentar su cartilla de vacunación en dónde se acredite la inmunización contra dicha enfermedad, la medida será aplicada para estudiantes de preescolar hasta universidad.

VACUNACIÓN DEL SARAMPIÓN EN CHIHUAHUA

El Gobierno de Chihuahua ha explicado que dentro de toda la Entidad se han vacunado a 423 mil habitantes contra esta enfermedad, esto tiene como fin evitar brotes y que el número de contagios dentro del Estado siga creciendo. Junto con esto; el gobernador informó que un convenio con el Consejo Estatal Agropecuario se podrá vacunar las personas jornaleras y a trabajadores agrícolas.

Jesús Álvarez
