CFE; así puedes consultar tu recibo de luz sin necesidad de una cuenta

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha informado que los consumidores que no cuenten con una cuenta pueden hacer la revisión de su recibo de luz. Esto con el fin de que todos los usuarios de México puedan conocer su consumo de energía eléctrica y verificar si existe algún tipo de anomalía; aunado a esto, la dependencia explicó el proceso para revisar dicho documento.

Este proceso es útil para aquellos usuarios que deseen hacer una revisión rápida de su consumo de energía, esto permite a los usuarios obtener el el monto de pago por el servicio o descargar su comprobante y hacer el pago en los cajeros que ofrece la comisión. Este proceso es sencillo y se puede realizar desde cualquier equipo en dónde se tenga una conexión a internet.

¿CÓMO CONSULTAR MI RECIBO DE LUZ DE LA CFE SIN UNA CUENTA?

Para poder consultar el recibo de luz de la CFE sin tener una cuenta es necesario que los usuarios tengan algún otro recibo para consultar ciertos datos que serán solicitados por el portal. Los interesados deberán ingresar al siguiente link; dentro de la plataforma se deberá llenar el formulario con los datos solicitados entre ellos el número de servicio, después se podrán consultar y descargar.

Los datos que solicitará la CFE para hacer la consulta del recibo de luz sin tener una cuenta son los siguientes:

Nombre del servicio tal como aparece en tu recibo.

Número de servicio, compuesto normalmente por 12 dígitos.

Lada y teléfono fijo registrados en el contrato.

Correo electrónico para enviar el documento o confirmación.

Teléfono móvil (Opcional).

PAGO DEL RECIBO DE LUZ EN LÍNEA

La CFE ofrece a los usuarios la posibilidad de hacer el pago del recibo de luz en línea, para hacer esto se puede ingresar al portal de la comisión e ingresar a la sección de Mi Espacio CFE", iniciar sesión o crear una cuenta, hacer la consulta del recibo vigente, descargar el documento en PDF si se desea, y proceder con el pago en línea.

Además de esto; es posible hacer este pago por medio de la app de la comisión, "CFE Contigo" desde Google Play o App Store, crear una cuenta y agregar el número de servicio que aparece en el recibo. Una vez vinculada la cuenta, se podrá consultar el saldo. Luego, se debe seleccionar la opción "Pagar", ingresar los datos de la tarjeta bancaria, confirmar la operación y recibir el comprobante digital que se actualiza automáticamente.