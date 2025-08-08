  • 24° C
Sonora

CFE responde a Unión de Usuarios que continúa trabajando

A pesar de esto la convocatoria a una manifestación pacífica sigue en pie para el próximo sábado 23 de agosto a las 6 de la tarde

Ago. 08, 2025
En días pasados la Unión de Usuarios convocó a una manifestación pacífica para protestar sobre la actual situación de apagones constantes por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad de Hermosillo, a lo cual, la CFE respondió que el servicio opera con normalidad en toda la ciudad.

La comisión hizo un recuento de las afectaciones que había tenido la localidad en días pasados, dentro de este mes, una el día 4 cuando hubo problemas en un equipo e infraestructura de la CFE en diferentes sectores del norte y sur, informando que fue causado por robo de conductores eléctricos.

El 6 de agosto la CFE informó que salió de operación un circuito de la subestación Pueblitos, debido a la sustracción ilegal de conductor en un registro de la red subterránea, afectando el suministro a vecinos del Fraccionamiento Paseo del Pedregal. Y para el día, 7 de agosto también señalaron que atendieron a una comitiva de residentes de la colonia Puerta Real, que se vieron afectados por cuestión de mantenimiento.

La CFE mencionó que continuará ejecutando trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la ciudad que incluye el sellado de registros de la red subterránea, cambio de aislamiento y creación de nuevas áreas de transformación, con el objetivo de reforzar la confiabilidad del servicio eléctrico.

Aunque la CFE, haga este recuento de las acciones que han realizado, la Unión de Usuarios continúa con la convocatoria para el próximo sábado 23 de agosto a las 6 de la tarde, partiendo del Jardín Juárez hasta el Mercado Municipal.

Algunos de los puntos que tratarán en la próxima protesta será la solución de los constantes apagones, los altos cobros, y la garantía de que una vez reparado el servicio, este será duradero, confiable y digno.

Leova Peralta
