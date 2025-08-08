  • 24° C
Sonora

Analiza Ayuntamiento de Navojoa proyecto para operar parquímetros

Confirma el alcalde Jorge Elías Retes que es un tema que se analiza, sin concesión de por medio

Ago. 08, 2025
El Ayuntamiento de Navojoa está considerando un proyecto para operar nuevamente el servicio de parquímetros, el cual contemplaría el uso de tecnologías, que los recursos entren directamente al desarrollo obras para la ciudad y sin que sea concesionado, describió el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes.

La primera autoridad municipal, explicó que desde que se finalizó la concesión con el Patronato de Parquímetros, estos no se están utilizando, por lo que los ciudadanos no tienen la necesidad de depositar dinero.

"Estamos analizando eso, porque los comercios nos piden que funcionen para que se tenga mayor rotación de vehículos y ayude a los establecimientos, lo que genere más actividad y principalmente mas ventas", enfatizó.

Parte del estudio que se está realizando con este tema, implica que sea solamente el Ayuntamiento quien opere el servicio, al tomar como referencia que el anterior proceso no tuvo el impacto deseado.

"Tenemos que meter tecnologías, algunos por códigos QR, estamos en un estudio para poder resolverlo, ya que hay muchos usuarios que se adaptan mejor a las tecnologías y habría que pensar también en ellos", agregó.

Desde diciembre del 2024, el contrato que mantenía el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C., con relación a la operación de los parquímetros en la ciudad fue cancelado, el cual mantuvo una duración de 15 años.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
