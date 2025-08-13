  • 24° C
Conoce la tienda poco conocida en Hermosillo que vende mochilas a bajo costo para el regreso a clases

Aprovecha esta oportunidad para adquirir productos a precios accesibles. En este lugar además encontrarás miles de otros artículos

Ago. 13, 2025
Adelántate a la vuelta a clases / Pexels

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y muchas estudiantes ya se encuentran preparando todo lo necesario para volver a las aulas. Las mochilas son un elemento indispensable para llevar todos tus útiles escolares.

Por eso, a continuación, te mostraremos una tienda poco conocida en Hermosillo que vende mochilas a bajo costo para el regreso a las aulas. Si buscas comprar al mayoreo esta es tu oportunidad.

¿CUÁL ES LA TIENDA QUE VENDE MOCHILAS A BAJO COSTO EN HERMOSILLO?

Esta tienda es ideal para anticiparse al aumento de precios. Se trata de la tienda Vanikas, que se encuentra en pleno centro de Hermosillo y tiene grandes ofertas que no querrás desaprovechar.

Está ubicada en col centro Elías calles entre Garmendia local 93c. Cabe resaltar que esta tienda también realiza envíos a toda la República. Este tipo de promociones es muy útil para quienes buscan hacer compras anticipadas y evitar las alzas de precios que suelen ocurrir en las últimas semanas de agosto.

Podrás encontrar una gran variedad de mochilas para todas las edades, desde preescolar, primaria, secundario e incluso hasta para la universidad. Elegir una mochila adecuada es fundamental para que te acompañe durante todo el ciclo lectivo.

Uno de los modelos más promocionados y económicos es la mochila Everest, que resultan super prácticas y originales para la vuelta a clases. Este producto se puede conseguir por mayoreo desde una pieza o acceder a un precio de super mayoreo. Además, comprando a partir de 10 piezas, se realiza un descuento mucho mayor.

Esta tienda no solo es perfecta para padres y estudiantes, sino para comerciantes que busquen revender estos productos.

En Vanikas además de mochilas podrás encontrar otros productos como termos, botellas, maquillajes, perfumes y muchos otros artículos.

Romina Fiadino
