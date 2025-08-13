Día Internacional del Zurdo: Estos son los más famosos de la historia; desde las artes hasta la ciencia y la política

Cada 13 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional del Zurdo, una jornada dedicada a reconocer y valorar a las personas que, por naturaleza, usan la mano izquierda para realizar la mayoría de sus actividades cotidianas.

A pesar de que los zurdos han sido históricamente una minoría, representan un grupo de individuos que han dejado una huella profunda en diversas áreas, desde las artes hasta la ciencia y la política.

A lo largo de la historia, muchos personajes célebres que son zurdos han destacado por su contribución a la cultura, el deporte, la política y la ciencia. A continuación, te presentamos algunos de los más famosos.

ACTORES Y ACTRICES

La lista de actores y actrices zurdos incluye algunas de las figuras más reconocidas del cine y la televisión. Entre ellos se encuentran Jim Carrey, Tom Cruise, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Julia Roberts, Brad Pitt, Keanu Reeves, y Nicole Kidman. Estos actores han logrado importantes papeles en la industria cinematográfica y continúan siendo iconos de la cultura popular.

ASTRONAUTAS

El mundo de la exploración espacial también ha tenido representación zurda. Buzz Aldrin y Neil Armstrong, los famosos astronautas que fueron parte de la misión Apollo 11, son dos de los zurdos más destacados en la historia de la NASA. A su lado, Jim Lovell, uno de los astronautas de la misión Apollo 13, también fue zurdo.

POLÍTICOS

En la política mundial, varios líderes han sido zurdos. George Bush (padre), Bill Clinton, Ronald Reagan, Fidel Castro, y John F. Kennedy Jr. son algunos de los nombres más importantes que han formado parte de la historia política y que compartieron la característica de ser zurdos.

DEPORTISTAS

Los zurdos también han brillado en el mundo del deporte. En el beisbol, el sonorense Fernando "El Toro" Valenzuela, que es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos; en basquetbol, Larry Bird, mientras que en tenis sobresale Jimmy Connors. En el futbol, la leyenda Diego Maradona fue uno de los jugadores zurdos más destacados, junto a figuras como Pelé y John McEnroe. Ayrton Senna, el famoso piloto de Fórmula 1, también se unió a la lista de zurdos que alcanzaron la fama mundial.

ESCRITORES

Varios escritores clásicos fueron zurdos, y sus obras siguen siendo estudiadas hoy en día. Mark Twain, Franz Kafka, Lewis Carroll y Hans Christian Andersen son solo algunos de los nombres que han dejado una marca indeleble en la literatura mundial.

MÚSICOS

En el campo de la música, los zurdos han sido protagonistas. Paul McCartney y Ringo Starr de los The Beatles, así como Jimi Hendrix, David Bowie y Bob Dylan, son algunos de los artistas más emblemáticos que dominaron los escenarios con su talento y creatividad, a pesar de ser zurdos.

PERSONAJES HISTÓRICOS

La historia está llena de figuras célebres que fueron zurdas. Desde grandes conquistadores como Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte, hasta pensadores como Benjamin Franklin y Mahatma Gandhi, los zurdos han jugado un papel fundamental en el curso de los eventos históricos.

PINTORES

En el mundo del arte, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, y Miguel Ángel Buonarroti son algunos de los grandes maestros que también eran zurdos. Su habilidad para utilizar la mano izquierda les permitió desarrollar estilos únicos que siguen siendo admirados hasta hoy.

CIENTÍFICOS E INVENTORES

Los avances científicos también deben mucho a los zurdos. Albert Einstein, Isaac Newton, y Marie Curie son solo algunos de los nombres que, con su genialidad, cambiaron la forma en que entendemos el universo y la ciencia.