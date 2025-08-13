Paso a paso para conservar mensajes y archivos de chats temporales en WhatsApp

Los chats temporales en WhatsApp son una función que permite que los mensajes enviados en un chat desaparezcan automáticamente después de un período determinado de tiempo, como 24 horas, 7 días o 90 días.

Sin embargo, debes saber que puedes conservar mensajes y archivos de chats temporales en WhatsApp y a continuación, te diremos el paso a paso para lograrlo. De esta manera, todos los participantes de la conversación podrán ver el mensaje y no desaparecerá cuando finalice su duración.

¿CÓMO CONSERVAR MENSAJES Y ARCHIVOS DE CHATS TEMPORALES?

Los mensajes temporales en tus chats de WhatsApp se pueden conservar para que no desaparezcan, siempre y cuando no haya vencido su duración. Estos mensajes aparecerán en una carpeta denominada Mensajes conservados en los ajustes o la configuración de WhatsApp.

Cabe destacar que si una persona conserva un mensaje que tú enviaste, inmediatamente recibirás una notificación para proteger tu privacidad. Si tú has enviado el mensaje, solo tú puedes decidir quién puede conservarlo. En el caso de no querer hacerlo, ningún otro participante del chat podrá verlo luego de su duración.

Para conservar un mensaje, debes seguir estos pasos:

Haz clic en el mensaje o mantenlo presionado

Luego, toca o haz clic en Conservar .

. Para visualizar ese mensaje, debes dirigirte a la sección de información del chat o hacer clic en Mensajes conservados .

. En el caso que quieras dejar de conservar un mensaje haz clic en el ícono (flecha para abajo) en el mensaje que quieres dejar de conservar. Luego, haz clic en Dejar de conservar y en OK. Ten en cuenta que una vez que hayan pasado 25 días desde el vencimiento de un mensaje temporal, ya no podrás dejar de conservarlo.

A la hora de conservar un mensaje cualquier participante del chat puede hacerlo. En el caso de los que administran un grupo, se puede limitar esa función conforme a los ajustes de administrador del grupo y limitarla para que solo ellos puedan usarla.