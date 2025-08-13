  • 24° C
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
Dile adiós a la gastritis con este batido de zanahorias, espinacas y apio

Estos ingredientes cuentan con importantes propiedades curativas que contribuyen a combatir las molestias generadas por esta patología

Ago. 13, 2025
La gastritis es el conjunto de trastornos caracterizados por la inflamación del revestimiento del estómago. Esta patología puede estar ocasionada por infecciones, lesiones, el uso frecuente de analgésicos o el consumo de alcohol en exceso. Suele ser muy molesto, debido a que incluye síntomas como dolor en la parte superior del vientre, náuseas y vómitos .

Para combatirla, en esta nota, te brindaremos una alternativa natural y muy eficaz . Se trata de un batido de zanahorias, espinacas y apio que resulta perfecto para controlar la gastritis. Descubre cómo hacerlo y todos los beneficios que aporta a tu cuerpo.

¿CÓMO SE PREPARA EL BATIDO DE ZANAHORIAS, ESPINACA Y APIO?

Para este batido necesitarás los siguientes ingredientes:

  • 2 zanahorias medianas
  • 1 taza de espinaca fresca
  • 1 tallo pequeño de apio
  • 1 vaso de agua (opcional, para ajustar la consistencia)

Para preparar este batido, lo primero que debes hacer es lavar bien las zanahorias, la espinaca y el apio. Luego, procede a pelar las zanahorias y córtalas en trozos medianos. Coloque todos los ingredientes en una licuadora y procese hasta obtener una mezcla homogénea. Puedes incorporar un poco de agua para facilitar el licuado.

Puedes el batido por un colador para darle una textura más suave y ya estará listo para pasarlo.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE BATIDO?

  • Combate la gastritis: gracias a las propiedades de sus ingredientes permite aliviar los síntomas relacionados con la gastritis.
  • Es antiinflamatorio:  contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que reducen la irritación de la mucosa gástrica.
  • Aporta antioxidantes:  suma betacarotenos y vitamina C, que ayudan a proteger las células del estómago frente al daño generado por la inflamación.
  • Favorece la digestión:   contiene fibra soluble, que puede mejorar la función digestiva y favorecer el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento.
  • Contenido alcalino:   efecto ligeramente alcalinizante que puede ayudar a neutralizar el exceso de acidez estomacal.
  • Hidrata y suaviza:   contribuye a mantener una buena hidratación y evita bebidas irritantes como café o refrescos.
