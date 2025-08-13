Dile adiós a la gastritis con este batido de zanahorias, espinacas y apio

Para este batido necesitarás los siguientes ingredientes:

2 zanahorias medianas

1 taza de espinaca fresca

fresca 1 tallo pequeño de apio

1 vaso de agua (opcional, para ajustar la consistencia)

Para preparar este batido, lo primero que debes hacer es lavar bien las zanahorias, la espinaca y el apio. Luego, procede a pelar las zanahorias y córtalas en trozos medianos. Coloque todos los ingredientes en una licuadora y procese hasta obtener una mezcla homogénea. Puedes incorporar un poco de agua para facilitar el licuado.

Puedes el batido por un colador para darle una textura más suave y ya estará listo para pasarlo.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE BATIDO?