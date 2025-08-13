La tienda secreta en Sonora que vende camisolas de marca desde 290 pesos

Si estás en buscando estar a la moda, pero con prendas accesibles, este lugar es para ti. A continuación, te develaremos una tienda secreta en Sonora, donde podrás conseguir productos de calidad a valores realmente bajos.

Esta tienda vende camisolas de marca desde 290 pesos. Si quieres lucir lo último de esta temporada, no dejes de visitar este lugar y disfruta de encontrar las prendas que siempre quisiste a precios accesibles.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA TIENDA SECRETA DE SONORA?

Se trata de la tienda Egar Mayoreo, ubicada en Zoila Reyna de Palafox 152 Col. El Mariachi, Hermosillo, Sonora. Este lugar abre de lunes a sábados 9:00 a 6:00, y domingos de 10:00 a 4:00.

En este lugar podrás encontrar camisolas Columbia a solo 290 pesos, comprando 6 piezas. Esta prenda se destaca por tener una tela cómoda y fresca, y detalles que la hacen única. Cuenta con una abertura de ventilación, etiqueta bordada y viene con dos bolsas en la parte delantera.

Esta prenda se puede conseguir en varios colores y en diferentes tallas, desde la más chica hasta la XL.

Para comprar estos productos, puedes visitar la tienda o realizar el pedido a los siguientes números: 6622828543 / 6623709680.

Este lugar es ideal para comprar prendas accesibles o para iniciar tu propio negocio revendiendo estas piezas, ya que le puedes sacar una gran diferencia y obtener una gran ganancia.

Descubre todos los productos de esta tienda y disfruta de estar a la moda, vistiendo con prendas de calidad a precios super accesibles.