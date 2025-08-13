  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

La tienda secreta en Sonora que vende camisolas de marca desde 290 pesos

En este lugar podrás conseguir prendas buenas, bonitas y baratas. Descubre dónde se ubica para armar tu look con poco presupuesto

Ago. 13, 2025
Descubre cómo adquirir tu camisola / Pexels
Descubre cómo adquirir tu camisola / Pexels

Si estás en buscando estar a la moda, pero con prendas accesibles, este lugar es para ti. A continuación, te develaremos una tienda secreta en Sonora, donde podrás conseguir productos de calidad a valores realmente bajos.

Esta tienda vende camisolas de marca desde 290 pesos. Si quieres lucir lo último de esta temporada, no dejes de visitar este lugar y disfruta de encontrar las prendas que siempre quisiste a precios accesibles.

imagen-cuerpo

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA TIENDA SECRETA DE SONORA?

Se trata de la tienda Egar Mayoreo, ubicada en Zoila Reyna de Palafox 152 Col. El Mariachi, Hermosillo, Sonora. Este lugar abre de lunes a sábados 9:00 a 6:00, y domingos de 10:00 a 4:00.

En este lugar podrás encontrar camisolas Columbia a solo 290 pesos, comprando 6 piezas. Esta prenda se destaca por tener una tela cómoda y fresca, y detalles que la hacen única. Cuenta con una abertura de ventilación, etiqueta bordada y viene con dos bolsas en la parte delantera.

Esta prenda se puede conseguir en varios colores y en diferentes tallas, desde la más chica hasta la XL.

Para comprar estos productos, puedes visitar la tienda o realizar el pedido a los siguientes números: 6622828543 / 6623709680.

Este lugar es ideal para comprar prendas accesibles o para iniciar tu propio negocio revendiendo estas piezas, ya que le puedes sacar una gran diferencia y obtener una gran ganancia.

Descubre todos los productos de esta tienda y disfruta de estar a la moda, vistiendo con prendas de calidad a precios super accesibles.

Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
¿Quiénes eran los influencers de viajes que murieron en accidente automovilístico?
Viral

¿Quiénes eran los influencers de viajes que murieron en accidente automovilístico?

Agosto 13, 2025

Con alrededor de 200 mil suscriptores, la pareja creadora de contenido perdió la vida el pasado 7 de agosto en las montañas de la Columbia Británica

Conoce la tienda poco conocida en Hermosillo que vende mochilas a bajo costo para el regreso a clases
Viral

Conoce la tienda poco conocida en Hermosillo que vende mochilas a bajo costo para el regreso a clases

Agosto 13, 2025

Aprovecha esta oportunidad para adquirir productos a precios accesibles. En este lugar además encontrarás miles de otros artículos

Día Internacional del Zurdo: Estos son los más famosos de la historia; desde las artes hasta la ciencia y la política
Viral

Día Internacional del Zurdo: Estos son los más famosos de la historia; desde las artes hasta la ciencia y la política

Agosto 13, 2025

Este día invita a reflexionar cómo, en un mundo hecho para diestros, han logrado destacar en todas las áreas con creatividad y determinación