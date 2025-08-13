¿Quiénes eran los influencers de viajes que murieron en accidente automovilístico?

El mundo de los viajes y la creación de contenido en YouTube está de luto tras la muerte de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una pareja de influencers viajeros que perdieron la vida el pasado 7 de agosto en un accidente automovilístico.

Ambos, de 31 años, eran los protagonistas del canal “Toyota World Runners”, que contaba con alrededor de 200 mil suscriptores, y se habían ganado la admiración de miles de seguidores por documentar sus aventuras alrededor del mundo.

Según informó la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), el accidente ocurrió en una zona montañosa del Interior de la Columbia Británica, alrededor de las 7:30 p. m., hora local.

Las autoridades locales trabajan para esclarecer las causas exactas del siniestro, aunque se presume que el vehículo todo terreno perdió el control debido a las difíciles condiciones del terreno.

Jennings-Bates, coordinador de Kaslo Search and Rescue, señaló que los cuerpos pudieron ser localizados con rapidez gracias al aviso oportuno, lo que permitió a los rescatistas actuar de manera inmediata.

Stacey y Matthew habían recorrido 17 países en tan solo 17 meses, documentando cada viaje, cada aventura y, finalmente, el momento de su compromiso en Argentina, que marcó un capítulo muy especial de su historia juntos.

Su contenido se caracterizaba por mostrar no solo destinos exóticos, sino también la pasión por la exploración y la vida en la carretera, inspirando a otros a seguir sus sueños de viajar y descubrir el mundo.

La tragedia ha generado conmoción entre sus seguidores, así como en la comunidad de viajeros y amantes del offroad. Colin Stuart, amigo de la pareja y tercera persona presente en el accidente, compartió su desgarradora experiencia en redes sociales.

Según Stuart, hizo todo lo posible para salvarlos, pero las circunstancias del accidente fueron demasiado severas.

“Estas fueron las 20 horas más difíciles que viví y las decisiones más duras que tuve que tomar. Lamento tanto todo lo que haya sido afectado a través de esto; esta es una gran pérdida para la comunidad offroad y, aún más, para la familia y amigos cercanos de Matthew y Stacey”, escribió.

Con su partida, Stacey Tourout y Matthew Yeomans dejan un vacío importante en el mundo de los creadores de contenido de viajes, pero también un legado de aventuras, inspiración y pasión por explorar el mundo sin límites.

Sus seguidores los recordarán siempre por su valentía y el entusiasmo con el que vivieron cada experiencia.