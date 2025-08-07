  • 24° C
Viral

¿Cuáles son los beneficios de consumir jugo de pepino y cómo prepararlo?

Mejora tu bienestar incorporando esta bebida llena de nutrientes a tu dieta. Se trata de una opción natural y muy refrescante para los días de verano

Ago. 07, 2025
Este jugo es muy bueno para el organismo / Canva, PNGWing
El jugo de pepino es una bebida perfecta para el verano y para hacer frente a las altas temperaturas, ya que resulta refrescante y ligera. Esta bebida nutritiva tiene múltiples beneficios para la salud y a continuación te los contaremos todos.

Además, te diremos cómo prepararlo de forma correcta para aprovechar sus propiedades nutricionales. El pepino posee un alto contenido de agua, lo que lo convierte en una opción saludable para hidratarse y obtener vitaminas y minerales.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE CONSUMIR JUGO DE PEPINO?

Entre los beneficios del jugo de pepino se destacan los siguientes:

  • Hidratación profunda: posee un alto contenido de agua y electrolitos, que ayudan a mantener el cuerpo hidratado. Es una opción natural, refrescante y liviana.
  • Favorece la digestión:  aporta fibra y enzimas que estimulan el sistema digestivo. Reduce la hinchazón, mejorar el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.
  • Efecto desintoxicante: suma propiedades diuréticas que contribuyen a eliminar toxinas a través de la orina. Esto favorece la función renal y ayuda a combatir la retención de líquidos, un problema común en los días de calor.
  • Mejora la salud de la piel: es rico en antioxidantes, vitaminas A, C y K, y sílice, nutrientes que favorecen la regeneración celular y combaten el envejecimiento de la piel, logrando una dermis más luminosa, hidratada y con menos imperfecciones.
  • Contiene pocas calorías: recomendado para personas que quieren perder peso.

¿CÓMO PREPARAR EL JUGO DE PEPINO DE MANERA CORRECTA?

Ingredientes:

  • 1 pepino grande
  • 1 vaso de agua
  • Jugo de ½ limón
  • Miel o jengibre (opcional)

Preparación:

Lo primero que debes hacer es lavar bien el pepino para luego cortarlo en trozos y procesarlo con el agua en una licuadora. Pasa la mezcla por un colador hasta que obtengas una textura más liviana. Finalmente, agrega limón o jengibre para potenciar el sabor o miel para endulzar.

Este jugo de pepino suma muchos beneficios a la salud y es ideal para los días de calor. ¿Qué esperas para probarlo?

Romina Fiadino
