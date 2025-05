¿Es bueno tomar jugo verde todos los días? Esto dicen los expertos sobre posibles efectos secundarios

El jugo verde se ha convertido en un ícono moderno del bienestar. Su apariencia vibrante y su reputación como “elixir detox” lo han posicionado en el radar de quienes buscan una vida más saludable.

Elaborado a base de vegetales verdes como apio, col rizada, acelga, espinaca, pepino, perejil y menta, este jugo no tiene una receta fija. Muchos optan por suavizar su sabor amargo añadiendo frutas como manzana, kiwi, berries o cítricos como limón y naranja.

Aunque ofrece una dosis concentrada de vitaminas y minerales, es importante no perder de vista sus posibles inconvenientes, especialmente si se consume en exceso o como sustituto total de frutas y verduras enteras.

POSIBLES DESVENTAJAS Y EFECTOS SECUNDARIOS DE TOMAR DEL JUGO VERDE

Uno de los principales puntos débiles del jugo verde es su bajo contenido de fibra. Al extraer el jugo, se elimina gran parte de la fibra natural de los ingredientes.

Esto es relevante porque la fibra es clave para regular la presión arterial, controlar el colesterol, estabilizar el azúcar en sangre y promover una buena digestión. Por tanto, sustituir frutas y verduras enteras por jugo puede ser un error nutricional importante.

Además, los efectos negativos que pueden derivarse del consumo excesivo o mal planificado del jugo verde incluyen:

Bajo aporte de fibra, lo que afecta negativamente la salud digestiva, cardiovascular y metabólica. Picos de glucosa en sangre, especialmente si el jugo incluye frutas y se consume sin acompañamiento de proteínas o fibra. Riesgos para personas con diabetes o resistencia a la insulina, ya que puede alterar el control glucémico. Riesgo de cálculos renales, debido al alto contenido de oxalatos en vegetales como espinaca o acelga. Posible daño renal, si se consume en grandes cantidades de forma habitual, como se ha documentado en algunos casos clínicos. Exceso de azúcar, si se consumen jugos comerciales con azúcares añadidos.

TOMAR JUGO VERDE CON MODERACIÓN ES LA CLAVE

El jugo verde puede ser un aliado nutricional, pero no una solución mágica. No ofrece beneficios que no puedan obtenerse con una dieta balanceada basada en alimentos enteros.

Su consumo debe ser moderado y siempre como complemento, no como reemplazo de comidas o de vegetales y frutas en su forma natural.

Si optas por jugos verdes comerciales, revisa las etiquetas. Algunos contienen azúcares añadidos que disminuyen su valor nutricional y pueden tener efectos negativos a largo plazo.

En resumen, el jugo verde no es el enemigo, pero tampoco es un superhéroe. Bien usado, puede sumar. Mal usado, puede restar. Como todo en nutrición, el equilibrio es la verdadera clave del bienestar.