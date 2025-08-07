Belleza capilar: en qué consiste el "couture braiding", uno de los peinados tendencia del momento

El mundo de la belleza capilar existe miles de opciones para darle un aire chic y sofisticado al cabello. Una de las alternativas que está de moda es el "couture braiding" y a continuación, te contaremos todos los detalles de este estilo.

Se trata de uno de los peinados tendencia del momento, que está arrasando esta temporada en calles, playas y eventos. Lo mejor es que resulta super fácil de hacer y te ayudará estar combinada con tu outfit.

¿EN QUÉ CONSISTE EL COUTURE BRAIDING?

Se trata de llevar las trenzas acompañadas con pañuelos, una propuesta que ya es furor en todo el mundo. Esta propuesta permite agregar diseño, detalles, volúmenes y los accesorios combinando lo estructurado con lo natural, y creando un efecto elegante, creativo y versátil.

El couture braiding define una nueva manera de trenzar el pelo con precisión y utilizando gel, accesorios y muchos detalles. Esto permite crear un peinado moderno, que queda bien con flequillos, pequeñas trenzas ocultas entre la melena y detalles como lazos o cintas.

La clave está en el uso del pañuelo o cintas que quieras integrar a la trenza ya que este aportará color, textura y un toque único.

Puedes optar por varios modelos como:

Peinado recogido

Trenza lateral o en una cascada de pequeñas trenzas sobre cabello suelto

Un semirrecogido insertando el pañuelo en la base y trenzando junto a los mechones

Puedes usar este peinado más estructurado o desarmado, dependiendo de tu estilo. El resultado será muy original y lleno de personalidad. Lo mejor es que es fácil y para hacerlo solo necesitas un poco de práctica, un peine fino y algún pañuelo lindo.

Estos peinados son perfectos para los días de calor, salidas al aire libre u otros eventos. ¿Qué esperas ara sumarte a esta tendencia?