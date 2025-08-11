WhatsApp: así puedes borrar definitivamente los archivos en tu papelera de reciclaje para ahorrar espacio

Si quieres ahorrar espacio en WhatsAppes necesario que elimines fotos, videos, audios y otros archivos de tu papelera de reciclaje. En este lugar, se suelen almacenar todos los elementos enviados y recibidos desde la aplicación, provocando que muchas veces tu dispositivo se ralentice.

Para evitar esto, en esta nota te diremos como puedes borrar definitivamente los archivos en tu papelera de reciclajepara optimizar espacio. De esta manera, podrás mejorar el funcionamiento de WhatsApp, aumentar la memoria del celular y reducir el uso de la batería.

¿CÓMO BORRAR LOS ARCHIVOS EN TU PAPELERA DE RECICLAJE?

Para borrar los archivos que tienes en tu papelera de WhatsApp, debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo.

Ve a “Ajustes” y luego a “Almacenamiento y datos”.

Dirígete a “Administración de almacenamiento”.

Presiona sobre la opción “De más de 5 MB”

Selecciona los archivos que desees y pulsa el ícono de la papelera.

Finalmente, selecciona “Eliminar elemento”.

Eliminar los archivos de WhatsApp permite mejorar el rendimiento del celular, evitando la acumulación de fotos, videos, audios y documentos que ocupan gran espacio en la memoria del dispositivo. De esta manera, el celular funciona de manera más ágil y eficiente.

OTRAS FUNCIONES QUE TE AYUDARÁN A AHORRAR ESPACIO EN TU DISPOSITIVO

Estas funciones de WhatsApp te ayudarán a optimizar el espacio. Se trata de:

Descarga automática controlada: desactivar la descarga automática de videos o audios permite ahorrar espacio .

desactivar la descarga automática de videos o audios permite . Archivar chats: ayuda a mantener la app organizada y evita que se acumulen notificaciones de chats menos relevantes.

ayuda a mantener la app organizada y evita que se acumulen notificaciones de chats menos relevantes. Eliminar mensajes y medios antiguos : para reducir la acumulación de datos.

: para reducir la acumulación de datos. Borrar chats sin eliminar los contactos: limpiar chats antiguos o grupos que ya no usas ayuda a liberar espacio sin perder tus contactos.

Ten en cuenta esta información para mantener tu WhatsApp funcionando de manera rápida, ágil y con mayor espacio disponible.