¿Cuánto cuesta el lujoso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo dio a Georgina Rodríguez?

La mañana de este lunes, Georgina Rodríguez sorprendió a millones de seguidores al anunciar que, después de años de relación, Cristiano Ronaldo finalmente le entregó el anillo de compromiso.

La revelación llegó a través de una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral, mostrando la mano de la modelo junto a la del astro portugués, luciendo una joya que ha generado tanto admiración como curiosidad por su imponente diseño y valor.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL IMPRESIONANTE ANILLO DE COMPROMISO DE GEORGINA?

Aunque no se han revelado detalles oficiales, medios especializados en joyería estiman que el precio del anillo supera los 700 mil euros, es decir, alrededor de 15 millones 171 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Otros análisis, incluso apoyados en inteligencia artificial, sugieren que podría situarse entre 300 mil y un millón de dólares.

La pieza podría pertenecer a la prestigiosa firma Cartier, modelo Cartier 1895, con un diamante central ovalado de 4.99 quilates montado en platino y acompañado de pequeñas piedras incrustadas en la banda, lo que incrementa su brillo y exclusividad.

Este diseño ha sido comparado con el anillo que Travis Barker dio a Kourtney Kardashian, también valorado en cerca de un millón de dólares.

En su publicación, Georgina escribió la frase: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", confirmando que este paso es uno de los más importantes de su historia de amor.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES DEL COMPROMISO DE CRISTIANO RONALDO

El anuncio desató una ola de comentarios en redes sociales, especialmente en México, donde no faltaron las bromas: "Con un anillo así sí acepto", "Georgina ya ganó la Champions de los anillos" o "Ni Thanos se atrevió a tanto" se viralizaron rápidamente.

Cristiano y Georgina, quienes comenzaron su relación en 2016, han formado una familia con cinco hijos y han destacado en múltiples ocasiones que su prioridad es inculcarles valores de humildad y gratitud, pese al nivel de lujo que los rodea.

La confirmación del compromiso ha sido celebrada por colegas, celebridades y fanáticos, mientras la imagen del anillo continúa marcando tendencia global, lo cual no es sorpresa para nadie.

Pues en 2025, por tercer año consecutivo, Cristiano lidera la lista Forbes como el deportista mejor pagado del mundo, con ingresos anuales de 275 millones de dólares, cifra que respalda la magnitud y exclusividad de este regalo.