Horóscopo semanal del 11 al 16 de agosto: ¿Qué dicen los astros sobre el amor, finanzas y viajes?

Los astros se encuentran en perpetuo movimiento, irradiando energías que moldean nuestro destino. Mhoni Vidente, con su sabiduría esotérica, nos comparte las claves para navegar esta semana con éxito. Descubre qué te espera según tu signo zodiacal.

HORÓSCOPOS DE LA SEMANA:

ARIES

"La carta del Mago" augura fortuna y triunfo, siempre y cuando logres superar tus inseguridades y mantengas tus objetivos firmes y claros. Evita malentendidos y no te involucres en conflictos ajenos.

Colores clave: rosa mexicano y rojo intenso.

Números de la suerte: 06, 13, 44.

TAURO

La baraja trae la carta de "El Diablo" y te alerta sobre personas negativas en tu entorno. Aleja a quienes bloquean tu felicidad. Usa un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo para cortar malas vibras.

Colores clave: azul y blanco.

Números de la suerte: 05, 27, 48.

GÉMINIS

Llega la carta de "El Mundo" y anuncia éxito profesional, especialmente en trámites legales o viajes. No caigas en la rutina y busca actividades relajantes. Desconfía de falsas amistades.

Colores clave: azul y amarillo.

Números de la suerte: 14, 16, 19.

CÁNCER

El "As de Copas" aparece en la baraja y trae energía positiva junto con crecimiento laboral. Un amor del pasado podría reaparecer; decide si darle otra oportunidad.

Colores clave:: rojo y verde.

Números de la suerte: 12, 26, 33.

LEO

"El As de Oros" promete éxito, pero sé discreto con tus planes. Un viaje por tu cumpleaños está cerca.

Colores clave: negro y amarillo.

Números de la suerte: 04, 21, 32.

VIRGO

"La Rueda de la Fortuna" indica que es hora de brillar. Deja atrás lo negativo y cuida tu alimentación.

Colores clave: rojo y amarillo.

Números de la suerte: 22, 23, 29.

LIBRA

La carta de "El Juicio" sugiere un cambio profesional importante. Resuelve trámites legales pendientes. Cuida tu piel y cabello.

Colores clave: verde y blanco.

Números de suerte: 08, 24, 40.

ESCORPIÓN

En el tarot aparece "La Estrella", anuncia avances laborales y nuevas oportunidades financieras. Evita relaciones interesadas.

Colores clave: rojo y naranja.

Números de la suerte: 15, 26, 30.

Te podría interesar: El Feng Shui recomienda estos colores para mejorar la armonía en pareja y atraer el amor

SAGITARIO

"El Sol" te pide controlar tu carácter para no perder oportunidades. Un ingreso extra llegará, pero cuidado con los chismes.

Colores clave: azul y rojo.

Números de la suerte: 01, 07, 19.

CAPRICORNIO

"El Carruaje" te impulsa a actuar sin miedo. Concreta negocios y evita personas tóxicas.

Colores clave: rojo y blanco.

Números de la suerte: 03, 10, 24.

ACUARIO

La carta de "El Loco" te llama a estabilizar tu vida. Busca una relación seria y evita cambios laborales bruscos.

Colores clave: amarillo y verde.

Números de la suerte: 02, 09, 28.

PISCIS

"La Torre" advierte mantenerte alejado de problemas ajenos. Vacaciones familiares te recargarán. Una oferta laboral internacional podría surgir.