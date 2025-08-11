7 consejos de expertos para aumentar el volumen de los labios de manera natural y sin agujas

Si estás buscando aumentar el volumen de los labios, debes saber que existen alternativas naturales y nada invasivas. Tener labios carnosos y llamativos permitirá realzar todo tu rostro.

Por eso, en esta nota, te develaremos 7 consejos de expertos para que tu boca luzca voluminosa manera natural y sin agujas. Olvídate del bótox y de las inyecciones, que resultan agresivas y costosas. Implementa estas recomendaciones para lograr unos labios de impacto.

¿CÓMO AUMENTAR EL VOUMEN DE LOS LABIOS DE MANERA NATURALES?

Exfolia tus labios: realiza una exfoliación al menos una vez por semana para aumentar el flujo de sangre y conseguir labios más intensos. Puedes hacerlo con un poco de azúcar y aceite de coco, masajeando suavemente y retirando el producto con agua tibia. Hidrata: aplica a diario bálsamo labial, manteca de cacao, vaselina u otros productos. También puedes crear un bálsamo casero con alimentos como el aguacate o la miel. Aceite de menta o canela: estos ingredientes mejoran la circulación sanguínea y aumentan el volumen de tus labios. Coloca 2 o 3 gotas en tu bálsamo labial y aplica en los labios. Otra opción es usar canela en polvo con aceite de oliva y dejarlo actuar unos 5 minutos. Elección del color: los tonos rojo, fucsia o violeta hacen que los labios se vean más llamativos y gruesos. Delineador: no puede faltar a la hora de agrandar los labios. Contornea el labio con el perfilador y dibujar rayas verticales para dar volumen. Después rellena tus labios con labial. Coloca gloss o iluminador solo en la parte central y listo. Corrector: pon un poco de corrector con un tono claro alrededor de los labios, y vuelve a dibujarlos con el perfilador. Mate vs. Gloss: escoge un labial mate o uno gloss para aplicar en los labios. El gloss brinda un efecto más carnoso, mientras que el acabado mate aporta más volumen.

Aplicando estos consejos en tu rutina diaria podrás aumentar el volumen de los labios de manera natural y sin ajugas.