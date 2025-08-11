  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 11 De Agosto Del 2025
Elimina las hormigas para siempre de tu hogar con solo un ingrediente de cocina

Este producto es muy utilizado en la cocina y se convertirá en un gran aliado a la hora de combatir las hormigas en verano

Ago. 11, 2025
No uses más insecticidas con este ingrediente / Canva
No uses más insecticidas con este ingrediente / Canva

Las hormigas suelen aparecer en el hogar durante el verano en busca de alimento. Estos insectos suelen volverse muy molestos e inseguros para niños, adultos y mascotas, ya que proporcionan fuertes picaduras, que, en caso de alergia, puede terminar en problemas más graves. Por eso, a continuación, te develaremos cómo eliminar las hormigas de tu casa sin gastar dinero y de manera sencilla.

Se trata del uso de solo un ingrediente de cocina, que permite combatir esta plaga de manera rápida y ecológica. De esta manera, no tendrás que volver a preocuparte por las hormigas. ¡Toma nota!

¿CUÁL ES EL INGREDIENTE QUE PERMITE ELIMINAR LAS HORMIGAS?

El ingrediente estrella que utilizarás para alejar las hormigas de tu hogar es la sal. Este producto es ideal para combatir las hormigas sin ponerlas en total agonía y siendo amigable con el ecosistema. La razón es que estos insectos huyen de las superficies saladas puesto que el contacto directo con la sal las deshidrata.

Aplicarla es muy fácil y solo debes esparcir este ingrediente en ventanas, alféizares, marcos, esquinas del piso, grietas y en cualquier otra superficie donde quieras crear una barrera contra las hormigas. 

Otra opción es mezclar sal con agua caliente y lavar los pisos con esta solución. Así eliminarás las feromonas que guían al resto de las hormigas hacia los alimentos que ya han encontrado.

OTROS INGREDIENTES NATURALES PARA ELIMINAR HORMIGAS

  • Polvo de talco o de tiza: coloca en los umbrales de las puertas o ventanas. 
  • Vinagre blanco o jugo de limón: el olor fuerte de estos ingredientes molesta a las hormigas y rompen con sus rastros químicos de feromonas.
  • Canela: tiene el mismo efecto que la sal. La puedes colocar en áreas críticas.
  • Aceites esenciales: gotas diluidas en agua para limpiar o pasar el trapo eliminarán las hormigas y perfumarán tu hogar.

Ten en cuenta estas soluciones naturales para terminar con las hormigas en tu hogar de manera segura y ecológica.

Romina Fiadino
