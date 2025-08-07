  • 24° C
Nacional / México

Profeco: esta es la mejor marca de cuadernos y más barata para el regreso a clases

La dependencia analizó 21 cuadernos que se encuentran en el mercado para asegurar la calidad de los mismos y señalar los mejores para los estudiantes

Ago. 07, 2025
Conoce la mejor marca de cuadernos y más barata para el regreso a clases. Foto: Original
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó varios útiles escolares previo al regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026. Dentro de todos estos materiales, las autoridades informaron sobre un estudio realizado a 21 cuadernos que se encuentran dentro del mercado; esto permitió a la dependencia compartir la mejor marca de cuadernos y más barata.

Este estudio fue compartido por la dependencia en la Revista del Consumidor del mes de agosto, dentro de la revista se mencionó el estudio y pruebas a diferentes útiles escolares con el fin de que los consumidores puedan conocer los mejores productos del mercado previos a que los estudiantes inicien el próximo ciclo escolar que comenzará el mes de septiembre.

¿CUÁL ES LA MEJOR MARCA DE CUADERNOS Y MÁS BARATA?

Dentro de los 21 cuadernos que estudió la Profeco para encontrar y revelar qué productos son de calidad y cumplen con los prometidos; se encontró una marca que ha obtenido una gran calificación además de ser la más económica dentro del mercado. Este artículo promete ser uno de los más útiles para los estudiantes antes de realizar el regreso a clases.

imagen-cuerpo

El cuaderno con mejor clasificación y más barato del mercado ha sido el Escolar Plus de la marca Scribe, este artículo de 100 hojas ha obtenido una calificación de “Muy Bueno”. Obteniendo una calificación perfecta respecto a la resistencia de las hojas; además, este cuaderno tiene un precio de 28 pesos, siendo el de mejor calidad y más económico para el inicio del próximo ciclo escolar.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO PREVIO A COMPRAR CUADERNOS

La Profeco compartió algunas recomendaciones para todos los consumidores que deseen comprar cuadernos previos al regreso clases, esto con el fin de poder verificar que el artículo tenga buena calidad; estos consejos son:

  • Evaluar la calidad que ofrecen
  • Adquirir los cuadernos en tiendas establecidas
  • Verificar que la tinta no se escurra de las hojas
  • Revisar la información del empaque
Jesús Álvarez
