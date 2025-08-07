¿Es obligatoria la CURP biométrica para inscribir a los niños este regreso a clases?

La implementación de la CURP biométrica ha generado inquietud entre madres, padres y tutores de estudiantes ante el inminente regreso a clases. Muchas familias se preguntan si este nuevo documento será un requisito obligatorio para el proceso de inscripción y reinscripción al ciclo escolar 2025-2026.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica representa una modernización del sistema de identidad en México. Este documento incluirá elementos como huellas dactilares, fotografía y otros datos personales que permitirán una identificación más segura y precisa para acceder a trámites y servicios, incluidos los de salud, seguridad social y educación.

Aunque su uso obligatorio se prevé a partir de 2026, diversas autoridades ya han comenzado a exhortar a la población a realizar su trámite desde octubre de este año. Esta recomendación ha generado confusión sobre su posible exigencia en trámites inmediatos, como la inscripción escolar.

¿ES REQUISITO LA CURP BIOMÉTRICA PARA INSCRIBIR A LOS MENORES?

La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, como el Registro Nacional de Población (Renapo), aclararon que la CURP biométrica no será obligatoria para la inscripción de menores en el ciclo escolar 2025-2026. Las autoridades recalcaron que ninguna institución educativa puede condicionar la inscripción al uso de este nuevo documento.

En caso de que alguna escuela lo solicite como requisito, los padres o tutores pueden optar por presentarlo como documento complementario, pero no es un requisito obligatorio. Si se llegará a condicionar el acceso a la educación por la falta de la CURP biométrica, se podrá levantar una denuncia ante Renapo.

La preocupación entre las familias aumentó tras la publicación oficial de la lista de útiles escolares el pasado 5 de agosto, lo que generó especulaciones sobre posibles nuevos requisitos. No obstante, las autoridades subrayaron que será suficiente con presentar la CURP tradicional, la cual puede descargarse desde la página oficial de la Segob.