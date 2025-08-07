Tormenta tropical Ivo: trayectoria y estados afectados por las lluvias hoy 7 de agosto

La tormenta tropical Ivo sigue su curso y ocasionará lluvias puntuales de muy fuertes a intensas en el occidente de México. El clima cálido comenzará en la mayor parte del país durante la tarde.

A continuación, te diremos cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Ivo y cuáles son los estados afectados por las lluvias para hoy 7 de agosto. Toma precauciones y medidas extremas para mantenerte seguro.

¿CUÁL ES LA TRAYECTORIA DE LA TORMENTA TROPICAL IVO Y QUE ESTADOS SERÁN LOS MÁS AFECTADOS?

Según informó el SMN de México, Ivo se localizó a 215 kilómetros (km) al sursuroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán , y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima . Presentó vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/hy desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 37 km/h.

Para este jueves 7 de agosto, se prevé que la tormenta tropical Ivo se desplace frente a las costas del Pacífico central mexicano y sus desprendimientos nubosos ocasiones en lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Nayarit y Jalisco ; muy fuerte (de 50 a 75 mm) en Colima y Michoacán , y con un gran oleaje en costas de Jalisco, Colima, Michoacán , y Guerrero. Además, viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en costas de dichos estados.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados .

También se espera que el monzón mexicano origine lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato y Campeche ; fuertes (de 25 a 50 mm) en Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo ; chubascos (de 5 a 25 mm) en Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala , y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California, Baja California Sur y Coahuila.