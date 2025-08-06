Lluvias dejan sin hogar a familia y es apoyada por DIF Navojoa

Las pasadas lluvias registradas en Navojoa provocaron que una familia de la comunidad de Agiabampo presentará daños en su vivienda, teniendo la necesidad de ser trasladada al albergue Club de Leones de manera provisional y apoyada por DIF Municipal.

Fue a través del comisario de dicha comunidad, como se reportó el daño que se presentó a la vivienda de la familia, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano, por lo que rápidamente se apoyó con el traslado para salvaguardar su integridad.

Los afectados fueron la madre de familia y cuatro menores de edad, quienes se encuentran siendo apoyados además para la reparación de su vivienda.

La presidenta de DIF, Luz Argel Gaxiola, acudió al albergue para realizar la entrega de apoyos y supervisar la atención brindada a la familia.

Como parte de la ayuda entregada a la familia, les fue otorgado insumos y artículos de primera necesidad, además de anunciarse la gestión para que los menores tengan un acceso al parque infantil, como una alternativa para ofrecerles un espacio de recreación y bienestar emocional.

"Ya se realizan las gestiones para entregar lámina, a fin de reparar lo antes posible la vivienda afectada, el bienestar de las familias debe ser prioridad", expresó la presidenta de DIF.

Así mismo, autoridades de DIF pidieron informar cualquier caso en el que alguna familia se encuentre en condición de vulnerabilidad, a fin de poderlos ayudar.