  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 6 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Lluvias dejan sin hogar a familia y es apoyada por DIF Navojoa

Los afectados son originarios de la comunidad de Agiabampo y se encuentran refugiados en el albergue Club de Leones

Ago. 06, 2025
Lluvias dejan sin hogar a familia y es apoyada por DIF Navojoa

Las pasadas lluvias registradas en Navojoa provocaron que una familia de la comunidad de Agiabampo presentará daños en su vivienda, teniendo la necesidad de ser trasladada al albergue Club de Leones de manera provisional y apoyada por DIF Municipal.

Fue a través del comisario de dicha comunidad, como se reportó el daño que se presentó a la vivienda de la familia, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano, por lo que rápidamente se apoyó con el traslado para salvaguardar su integridad.

Los afectados fueron la madre de familia y cuatro menores de edad, quienes se encuentran siendo apoyados además para la reparación de su vivienda.

La presidenta de DIF, Luz Argel Gaxiola, acudió al albergue para realizar la entrega de apoyos y supervisar la atención brindada a la familia.

Como parte de la ayuda entregada a la familia, les fue otorgado insumos y artículos de primera necesidad, además de anunciarse la gestión para que los menores tengan un acceso al parque infantil, como una alternativa para ofrecerles un espacio de recreación y bienestar emocional.

"Ya se realizan las gestiones para entregar lámina, a fin de reparar lo antes posible la vivienda afectada, el bienestar de las familias debe ser prioridad", expresó la presidenta de DIF.

Así mismo, autoridades de DIF pidieron informar cualquier caso en el que alguna familia se encuentre en condición de vulnerabilidad, a fin de poderlos ayudar.

 

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Habilitan módulos de hidratación en Navojoa ante calor extremo
Sonora

Habilitan módulos de hidratación en Navojoa ante calor extremo

Agosto 06, 2025

La medida fue implementada por la Dirección de Salud Municipal y Protección Civil a fin de evitar deshidrataciones y golpes de calor

Entregan premio Palmas de Oro 2025 a Fundación Eva de Camou
Sonora

Entregan premio Palmas de Oro 2025 a Fundación Eva de Camou

Agosto 06, 2025

En un evento realizado en Naucalpan, Estado de México, la asociación civil recibió la distinción por su destacada labor en favor de la educación

Sur de Sonora espera visitantes debido a distintos eventos
Sonora

Sur de Sonora espera visitantes debido a distintos eventos

Agosto 06, 2025

Ocho acontecimientos son los que dejarán una derrama económica, principalmente en Cajeme, Navojoa y Álamos