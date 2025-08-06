Entregan premio Palmas de Oro 2025 a Fundación Eva de Camou

La Fundación Eva de Camou recibió el Reconocimiento a la Excelencia Profesional Palmas de Oro 2025, durante la 77 entrega de este galardón que otorga el Círculo Nacional de Periodistas (Cinpe) A.C.

Lo anterior se llevó a cabo durante una ceremonia de gala en Naucalpan, Estado de México, con la asistencia de connotadas personalidades del arte, la educación, los espectáculos, la comunicación, el deporte, el ámbito empresarial, político y social.

El ingeniero Raúl Camou Rodríguez, vicepresidente de la Fundación Eva de Camou, acompañado de Marisela Melgar Aguilar, directora ejecutiva, recibió el reconocimiento del Cinpe, que preside Sergio Castelazo, y agradeció la distinción, que representa un gran honor, orgullo y satisfacción.

El Círculo Nacional de Periodistas reconoció el incansable y destacado trabajo de la Fundación en beneficio de la educación en nuestro país y, además, con un enfoque firme en el fomento a la cultura entre las juventudes, ha impulsado proyectos que promueven la inclusión, el pensamiento crítico y la equidad.

"Su visión y compromiso han sido clave en la formación de generaciones más conscientes, creativas y comprometidas con la transformación social", destacó el Cinpe, que fue fundado en los años 70 por reconocidos periodistas que marcaron toda una época en la comunicación escrita, la radio y la televisión.

Desde la fundación de esa asociación de comunicadores, se crearon los reconocimientos Palmas de Oro y Sol de Oro, galardones a la excelencia y al mérito profesional en los distintos ámbitos, que se han entregado en varias partes de la República Mexicana.

Asimismo, el Cinpe ha entregado Palmas de Oro en el extranjero como, por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en Chicago, Los Ángeles, Phoenix, San Diego, así como en Panamá.

Con el paso de los años, este evento se ha convertido en una noche para celebrar los logros de quienes día a día se esfuerzan por un país mejor.

La Fundación Eva de Camou, que preside el licenciado Hugo Camou Rodríguez, tiene como misión apoyar a jóvenes mexicanos de recursos limitados con excelencia académica, en su formación y desarrollo educativo, para crear líderes emprendedores, así como promover la educación y cultura en nuestro país