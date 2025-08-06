Sur de Sonora espera visitantes debido a distintos eventos

En agosto, ocho eventos entre fiestas y deportivos, son los que dejarán una derrama económica en el sur del Estado, principalmente en Cajeme, Navojoa y Álamos, informó la subsecretaria de promoción de economía y turismo del Estado de Sonora, Brenda Córdova Búzani.

En Cajeme se llevará a cabo el Partido de Leyendas el 9 de agosto, el cual es un juego de futbol donde participarán los equipos del América y las Chivas. Además, también en el ámbito del deporte, del 8 al 10 de este mes, se llevará a cabo el Torneo de Precalificaciones de la Fiba Basketball Word Cup 2027, rumbo a Qatar 2027, y los boletos ya se encuentran disponibles para su compra en línea.

Para continuar con la línea deportiva, también en el Municipio de Cajeme, otro de los eventos que se presentarán de del 1 al 10 de agosto es la Copa Nacional en sus distintas categorías; mientras que el sábado 9 en el Teatro del Itson, se elegirá a Miss y Mister Cajeme, a partir de las 4 de la tarde; y asimismo en el Estadio de los Yaquis, el 20 de agosto, a las 8 de la noche esperan a ciclistas para participar en la Pedaleada ¡Puro Yaquis!

En la recta final de agosto, el sábado 23, Navojoa se vestirá de fiesta con el Rutalikazo 2025, donde se espera gran afluencia en el baile amenizado por la Banda Rancho Alegre, Nueva Elegancia, La Nueva Fusión y The Charlie´s.

Por su parte, Álamos, también contará con invitados nacionales e internacionales en la Travesía México Norte 2025, del 28 al 31 de agosto, la cual se llevará a cabo en Sonora. Sinaloa y Chihuahua, pero con salida desde Álamos.

Además, para que los sonorenses se vayan preparando se está invitando a la ExpoFest Cajeme 2025, que se llevará a cabo del 7 al 23 de noviembre, donde se esperan también invitados de todas las regiones del Estado.