Habilitan módulos de hidratación en Navojoa ante calor extremo

Ante las altas temperaturas que empiezan a registrarse en Navojoa, la Dirección de Salud Municipal, junto a Protección Civil, realizó la entrega de más de 500 litros de agua y 500 sobres de Vida Suero Oral a través de los módulos de hidratación, acción para ayudar a la ciudadanía frente al intenso calor que se vive.

En una jornada que se desarrolló en el centro de la ciudad, a las afueras del Mercado Municipal, se otorgó el apoyo a la población, además de brindar recomendaciones para protegerse del intenso calor que empieza a registrarse.

Navojoa ya cuenta con una defunción por golpe de calor en esta temporada, por lo que esta actividad se realizó con el objetivo de proteger a la comunidad y evitar nuevas afectaciones, al pronosticarse temperaturas por arriba de los 45 grados para el resto de la semana.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de Protección Civil, explicó que se continuará con estas jornadas en el centro de la ciudad, repartiendo agua embotellada y suero oral, además de mantenerse alerta ante cualquier traslado que llegue a necesitarse relacionado con afectaciones por el calor.

Mencionó que con la entrega de agua y suero oral, se están emitiendo una serie de recomendaciones esenciales para protegerse de las altas temperaturas, dirigido principalmente a aquellos que trabajan en el exterior y se encuentran más expuestos a una deshidratación o golpe de calor.

"Esta acción busca prevenir casos de deshidratación y golpes de calor, especialmente entre la población más vulnerable", resaltó.