Lluvia de 42 milímetros deja algunas inundaciones y fallas eléctricas en Navojoa

Inundaciones leves y problemas temporales con el servicio de energía eléctrica, fue el resultado que dejó la lluvia acumulada de 42 milímetros en un lapso de una hora durante la noche del miércoles en Navojoa, esto sin afectaciones mayores.

Fue la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), quien informó que el mayor acumulamiento de agua se presentó en colonias y fraccionamientos en Navojoa situados en zonas bajas, esto a causa de que se registró mucha agua en poco tiempo, lo que limitó el que se pudiera desfogar rápidamente.

Entre los daños presentados, la UMPC describió que se presentó la caída de un tejaban en el Fraccionamiento Girasoles, el cierre del paso a desnivel, por gran cantidad de agua acumulada, vehículo varado en los Altos de Jalisco, cables de alta tensión caídos en Mezquital de Buaysiacobe, así como cables con chispas y humo en plaza Sonora y cables caídos en la colonia Deportiva.

Por los fuertes vientos presentados, también se registró un incendio de maleza a la altura de Pemex y un incendio de tarolas en la plaza de Brisas del Valle.

"A pesar de la intensidad del fenómeno, no se reportaron personas lesionadas ni daños a infraestructura pública", confirmaron autoridades.

La UMPC describió que la formación del fenómeno registrado en Navojoa fue repentino, generando impacto en municipios como Etchojoa y Huatabampo, aunque también sin daños.

No obstante, pidió a la comunidad el mantenerse alerta, evitar zonas de riesgo y reportar cualquier situación de emergencia al 911 que pueda surgir tras el paso de las lluvias, al pronosticarse nuevas precipitaciones para los próximos días.