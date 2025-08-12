Fiscalía del Edomex revela cronología del secuestro y homicidio de niño de cinco años

El crimen de Fernando, el niño de cinco años que fue secuestrado y encontrado sin vida el pasado 4 de agosto ha conmocionado a todo el país. El menor habría sido sustraído de su hogar por tres delincuentes como represalia por una deuda de apenas mil pesos que su madre no logró saldar.

Loa autores del crimen se encuentran detenidos y la Fiscalía del Edomex reveló la cronología del secuestro y homicidio de niño. En esta nota te contamos los detalles de este monstruoso caso, que ha dejado de luto a un país entero y que involucra a tres miembros de una familia.

¿CÓMO FUE LA CRONOLOGÍA DEL SECUESTRO Y HOMICIDIO DEL NIÑO?

La Fiscalía del Edomex cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión por el delito de secuestro que cause la muerte en agravio de un niño de cinco años, contra tres integrantes de una familia identificados como Carlos "N", Lilia "N" y Ana Lilia "N". Los mismos fueron vinculados a proceso por delitos vinculados a la desaparición en agravio de la misma víctima.

Según la Fiscalía, el caso comienza el pasado 28 de julio a las 12:00 horas, cuando las dos femeninas involucradas, Lilia "N" y Ana Lilia "N", llegan hasta la vivienda de una mujer, ubicada en la colonia Ejidal El Pino, municipio de La Paz, con el fin de cobrar una deuda económica de mil pesos.

En ese momento, la mujer manifiesta que no tiene dinero y que necesita más tiempo para juntarlo. Las detenidas la amenazan con llevarse a su hijo si no paga. Tras insistir y al ver que la mujer no podía pagar, las delincuentes forcejearon con la madre y le arrebataron al menor de su lado. Antes de irse, le dijeron "si no nos pagas, no te regresamos al niño".

Las femeninas salieron con el menor en brazos y se dieron a la fuga en compañía de Carlos "N". Los días 30 de julio, y 1 y 2 de agosto, la madre del menor acudió a la vivienda de los delincuentes para pedir que le devolvieran a su hijo. Sin embargo, los implicados se negaron.

Fue entonces cuando el 4 de agosto, la madre del menor decide hacer la denuncia formal. Ese mismo día, se dirige con elementos de la Policía Municipal de Género al inmueble de los sospechosos, donde encuentran el cuerpo sin vida del pequeño.

Carlos "N", Lilia "N" y Ana Lilia "N" fueron detenidos por delitos vinculados a la desaparición de personas y se integró una indagatoria por el hecho delictivo de secuestro que causa muerte en agravio del niño de cinco años, solicitando una orden de aprehensión en su contra.

Los tres fueron remitidos ante un juez en el penal de Nezahualcóyotl, donde se determinará su situación jurídica. En el Estado de México, el delito de secuestro que causa muerte arriesga una condena de hasta 140 años de prisión, así mismo, por delitos vinculados a la desaparición se puede establecer una penalidad de hasta 20 años de condena.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex con el objetivo de recibir denuncias en caso de que se reconozca a estas personas como posibles responsables de otros hechos delictivos.