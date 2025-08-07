Niño de 5 años es secuestrado y asesinado por mil pesos, deuda que su madre no pudo pagar

Un hecho atroz ha conmocionado al país en los últimos días: Un niño de apenas cinco años fue asesinado tras ser retenido como "garantía" por una deuda de mil pesos que su madre no pudo pagar.

¿POR QUÉ SECUESTRARON A FERNANDITO?

De acuerdo con la investigación, el pasado 28 de julio, las personas que prestaron el dinero acudieron al domicilio de la madre de Fernando para exigir el pago. Ante la negativa de la mujer, quien no contaba con los mil pesos, los agresores decidieron llevarse al niño con ellos, asegurándole que lo devolverían cuando saldara la deuda.

Durante varios días, la madre acudió en repetidas ocasiones al lugar donde mantenían retenido a su hijo, pero al no tener el dinero, no se lo entregaban.

Al ver que pasaba el tiempo y no lograba recuperar a Fernando, acudió primero al gobierno local y luego a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar la privación ilegal de la libertad de su hijo.

ENCUENTRAN EL CUERPO DEL NIÑO EN UN COSTAL

Fue hasta que solicitó la ayuda de policías municipales que se logró ingresar al domicilio señalado. Al entrar, los elementos detectaron un fuerte olor a descomposición. Tras una revisión, encontraron el cuerpo del niño dentro de un costal.

Las condiciones en las que fue hallado indican que llevaba varios días muerto, en una vecindad de la colonia Ejidal El Pino.

La Fiscalía del Estado de México arrestó a tres personas presuntamente relacionadas con el crimen y trasladó el cuerpo de Fernando al Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

La vecindad donde fue encontrado el menor fue asegurada, lo que ha provocado quejas de los vecinos que no han podido sacar sus pertenencias.

El ayuntamiento de Los Reyes La Paz, encabezado por la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, lamentó profundamente los hechos y aseguró que se le ha brindado apoyo a la madre del menor. "Como mujer, madre de familia y autoridad, este caso me duele profundamente", expresó.

Mientras tanto, vecinos y familiares del pequeño Fernando se manifestaron afuera de las instalaciones de la FGJ-Edomex en La Paz para exigir justicia.

El caso ha desatado indignación generalizada por la brutalidad y la aparente impunidad con la que se actuó ante una deuda mínima que terminó en tragedia.